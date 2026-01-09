Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Trump denizin ardından karayı vuracak! İran'a da tehditlerini yineledi: Onları sert vuracağız!

ABD Başkanı Donald Trump, deniz yoluyla gelen uyuşturucunun yüzde 97'sini etkisiz hale getirdiklerini, kartellerle ilgili olarak karayı vurmaya başlayacaklarını söyledi. Trump, Venezuela'yı da yeniden inşa edeceklerini belirtti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 12:31

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajdaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump'a ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı soruldu. Trump, "Gelecek hafta bir ara gelecek ve ona 'Merhaba' demeyi iple çekiyorum." dedi.

''VENEZUELA'DA SEÇİMLER YAPILACAK''

Trump, Venezuela’yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunarak, "(Venezuela'da) Seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen Trump, "(Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.

Trump, Küba ile Venezuela ilişkisine dair, "Küba, para ve petrol konusunda tamamen Venezuela'ya bağımlı ve Venezuela'ya koruma sağlıyor. Anlaşma, her zaman böyleydi." iddiasında bulundu.

''KARAYI VURMAYA BAŞLAYACAĞIZ''

"(Nicolas Maduro'nun) Evi, binlerce insan ve askerle, bir kalenin ortasındaydı." diyen Trump, "Biz de kalenin ortasına girdik. Bunu yapıp kimseyi kaybetmeyeceğinizi kim düşünürdü?" ifadesini kullandı.

Trump, deniz yoluyla gelen uyuşturucuların yüzde 97'sini etkisiz hale getirdiklerini söyleyerek "Kartellerle ilgili olarak karayı vurmaya başlayacağız. Karteller Meksika'yı yönetiyor. Her yıl ülkemizde 250 bin ila 300 bin insanı öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

''BU BÜYÜK BİR ONUR OLURDU''

Venezuelalı muhalif lider Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kendisine vermesi durumunda kabul edip etmeyeceği sorusuna ilişkin ise Trump, "Bunu yapmak istediğini duydum. Bu büyük bir onur olurdu." cevabını verdi.

''HİZBULLAH VE LÜBNAN İLE NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ''

Trump, göreve geldiğinde Orta Doğu'da savaşlar yaşandığını ancak şimdi "barış olduğunu" savunarak, şunları söyledi:

"Petrol arzı zarar görmüştü. Her şey zarar görmüştü. Orta Doğu'da kötü şeyler oluyordu. Sadece Gazze'de yıllarca süren ölüm ve yıkım değil. Şimdi (bunlar) temizlendi. Hizbullah ve Lübnan ile ne olacağını göreceğiz. 59 ülke (Gazze'de ateşkes sürecine) katıldı ve gidip yardım etmek istiyorlar."

''ÜLKEMİZE KÖTÜ İNSANLARIN GELMESİNİ İSTEMİYORUZ''

Trump, "Monroe Doktrini" ifadesini kendisinin kullanmadığını ancak başkalarının bunu ifade ettiğini belirterek "(Monroe) Bu da dünyanın bu kısmı için güvenlik anlamına geliyor. Ülkemize uyuşturucu akmasını istemiyoruz. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın dört yıllık döneminde olduğu gibi, ülkemize kötü insanların gelmesini istemiyoruz." diye konuştu.

İRAN'A TEHDİTLERİNİ YİNELEDİ

Trump ayrıca, İran'da devam eden gösterilere atıfta bulunarak bu ülkeye yönelik tehdidini yineledi.

İran'da geçmişte insanların "acımasızca vurulduğunu" savunan Trump, "Sert oynadılar. Bunu (yeniden) yaparlarsa, onları çok sert vuracağız. Onları sert vurabiliriz. Bunu yapmaya hazırız." dedi.

#Dünya
