Hatay'da ilginç kaza! Dikkatsizliği kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

Hatay’ın Erzin ilçesinde ara yoldan ana caddeye çıkan motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada; 2 motosiklette bulunan 3 kişi yere savruldu. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.