14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı! 'Kullanınca fark ettim ki...'

Sivas'ta yaşayan Ahmet Özkan, 300 bin liraya aldığı motosikletin keyfini çıkaramadan şok üstüne şok yaşadı. Kullanmaya başladığında motorun arızalı olduğunu fark eden Özkan, firma ile iletişime geçince değişim talebi reddedildi. Motorun ayıplı mal olduğunu söyleyen mağdur vatandaş konuyu yargıya taşıdı. İşte detaylar...

Sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı! 'Kullanınca fark ettim ki...'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:31

Sivas'ta yaşayan 30 yaşındaki Ahmet Özkan, uzun süredir istediği 300 bin TL'lik motosikleti almak için bayiye gitti. Sıfır kilometre motosikleti alan Özkan, tam hayallerini yalayacakken hevesi kursağında kaldı. Motoru aldığı gün test sürüşü yapan vatandaş, aracın alt kısmından yağ sızdığını fark edince durumu yetkili servise bildirdi. Fakat yetkililer arıza olduğunu belirterek filtre onarımı yapsa da yağ damlatmaya devam etti.

Sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı! 'Kullanınca fark ettim ki...'

DEĞİŞİM KABUL ETMEDİLER

Özkan, motorun bloğunda bir arıza olabileceğini belirterek, firmayla tekrar iletişime geçti. Firma yetkilileri önce değişim talebini kabul etti, ancak süreç uzadı. Yaklaşık bir ay boyunca çözüm bekleyen Özkan, bu süre zarfında net bir yanıt alamadı. Arızanın devam etmesi ve firmanın değişim talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine, ara bulucuya başvurdu. Özkan, firma ile arasında uzlaşma sağlayamayınca konuyu mahkemeye taşıdı. Motorun ayıplı mal olduğunu düşünen Ahmet Özkan, şimdi ise sorunun hukuk yoluyla çözüme kavuşmasını bekliyor.

Sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı! 'Kullanınca fark ettim ki...'

"FİRMA İLE BİR TÜRLÜ UZLAŞAMADIK"

Ahmet Özkan, bir hevesle motoru aldığını fakat hevesinin kursağında kaldığını belirtip, "Motorlara hevesim vardı ve bir motor alalım dedik. Bayiye gittiğimizde motorun görüntüsü de çok hoştu. Motoru aldık ve eve getirdik. Daha sonra ise baktığımızda motorun altından yağ damlıyordu. Bir sorun olduğunu düşünüp bayiye geri götürdük. İlk önce bu durumun filtreden kaynaklanmış olabileceğini söylediler ve filtreyi onardılar. Ama tekrar aynı sorunu yaşadık. Sonrasında motorun bloğunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz dedik ve firmada bizi onayladı. Motorumuz değişsin dedik. Bir ay oyaladılar bizi. Daha sonrasında bize motorunuzu değiştirelim dediler. Tamam dedik, alt takım motoru değiştireceğiz şeklinde konuştular. Daha sonra aradılar ve motoru değiştiremeyeceklerini söylediler. Bunun nedenini sordum. ‘Biz kontrol edeceğiz, motoru nakliye ile buraya göndereceksiniz' dediler. Yaklaşık 15-20 gün süreceğini söylediler. Ben de onlara motoru geri gönderemeyeceğimi söyledim. Bir hevesim var zaten. Memlekette yaz 2 ay, motoru göndersek geri binemeyeceğiz. Orada tamir olacağını düşünüyorum dedim. Bakıp kontrol edeceklerini ve motoru kısmını söküp göndermemizi istediler. Ben onlara en başta motoru değiştireceklerini daha sonrasında ise değiştirmeyeceğinizi söylüyorsunuz dedim. Bu süreç bu böyle şekilde devam etti. Sonra motoru kesin olarak değiştirmeyeceklerini ifade etti. Bunun sonucunda ara bulucuya gittik, hiçbir şekilde kendileriyle uzlaşamadık" dedi.

Sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı! 'Kullanınca fark ettim ki...'

"MOTOR ÇİN MALI GİBİ"

Özkan, firmanın hiçbir şekilde ürünlerinin arkasında durmadıklarını söyleyerek, " süreci devam ediyor. Ben motorun değişmesini istiyorum, çünkü sıfır bir motor aldım, ikinci el bir motor almadım. Bu olay motoru aldığım gün başıma geldi. Az da para vermedim, bu motoru almak için aylarca para biriktirdim. Arabamı yenileyecektim ve bu durum yüzünden yenileyemedim. Bu şekilde mağdur olmam çok üzücü. Marka da hiçbir şekilde arkasında durmadı. Firmaya mail attım, aradım, farklı sitelerden ulaşmaya çalıştım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Bu motoru 300 bin liraya sıfır aldım. Ama motor aslında Çin malı gibi. Motoru araştırmadan aldım. Satandan çok üretici firma bu işin arkasında durmuyor. Ne yedek parça konusunda ne de ürün konusunda arkasında durmadılar. Kullandıktan sonra şunu fark ettim, malzeme kalitesi aşırı düşük. 300 bin TL'yi hak eden bir motor değil. Tek sorunu bu da değil. Motor viteslere de geçmiyor ve arka tarafta uğultu var. Motor ile 280 kilometre gittim. Alalı 3 ay oldu, bu 3 ayın içerisinde en fazla 4 gün binebildim" diye konuştu.

Sıfır kilometre motosiklet aldı, başına gelmeyen kalmadı! 'Kullanınca fark ettim ki...'

"MOTORU GERİ ALMALARINI İSTİYORUM"

Yargı kararını beklemek zorunda kaldığını belirten Özkan, "Motor dükkanımda öylece yatıyor. Motorun altından yağ geliyor, biz blokta çatlak olduğunu düşünüyoruz. Sökülmeden ne çıkacağı belli değil. Belki bir contası bile bozuk olabilir. Bir contasının değişmesi için tüm sisteminin tamamen sökülmesi lazım. Çok üzüldüm gerçekten. Yaz geldi geçti, motorumu aldım, ehliyetimi aldım ama süremiyorum. Ben motorun değişmesini istiyordum, artık motorun geri alınmasını istiyorum. Kendi ürününe sahip çıkmayan bir firmanın motorunu kullanmak istemiyorum, kullanmayacağım da. Bütün hevesimi kaçırdılar. Birkaç gün sonra bilirkişiye gideceğiz, o rapor tutacak, kim haklı kim haksız diye. Ayıplı mal olduğunu düşünüyorum, öyleyse de geri alacaklar. Bilirkişi gelip motoru kontrol edecek, arızanın neyden kaynaklı olduğunu söyleyecek. Arızanın ayıplı mal olup olmadığına onlar karar verecek. Ayıplı mal derlerse mecburen alacaklar. Beni 3 ay mağdur ettikleri için ürünlerini geri almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

