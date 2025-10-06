Çanakkale'de feci kaza! Seyir halindeki motosikletlinin kaza anı kameraya yansıdı

Çanakkale'de Biga-Çan yolu üzerinde 1 Ekim tarihinde gerçekleşen kazada, Ahmet Can Öztekin, akşam saatlerinde motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motor ile bariyerlere çarparak bir süre sürüklendikten sonra yola savruldu. O sırada trafikte olan sürücüler ve sürüş anını kayda alan diğer motosikletli Öztekin'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından ağır yaralı olan Öztekin, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.