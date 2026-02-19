Raylarda sıkışan araca bir değil iki tren birden çarptı!

Polonya'nın Błonie şehrinde korkunç bir kaza, sürücü ve yolcunun çabuk davranmasıyla can kayıpsız atlatıldı. Bir araç hemzemin geçitte sıkıştı kaldı. Sürücü ve yolcu hemen kendini arabadan attı. Sıkışan araca önce Szczecin'den Rzeszów'a giden bir tren çarptı, sonra Varşova'dan Berlin'e giden bir tren. Kaosa rağmen 600 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi ve olayda yaralanan olmadı.