Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Aydın'da kamyon kasası tamiri faciayla bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'da bir kamyonun tamiri sırasında aniden inen kasa ile şasi arasında sıkışan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Feci kazayla ilgili detaysa yürek sızlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 20:08

ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki F Blokta bulunan bir iş yerinde yaşanan olayda şoför olarak çalıştığı kamyonun damper sisteminde arıza olan Sinan Konakçı isimli şahıs kamyonu Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına getirdi.

DESTEK KAYDI, KASA DÜŞTÜ

Kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başlayan usta Muhammet Gündüz çalıştığı sırada iddiaya göre desteğin kaymasıyla bir anda kamyon kasası düştü.

Aydın'da kamyon kasası tamiri faciayla bitti: 2 ölü, 1 yaralı

ANİ BİR REFLEKSLE OĞLUNU KURTARDI

Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile çalışmayı izlemek için kasanın altında bulunan kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise babasının kaza anında ani bir refleksle kendisini ittirmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi.

Aydın'da kamyon kasası tamiri faciayla bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Meydana gelen iş kazasında usta Muhammet Gündüz ile kamyon şoförü Sinan Konakçı feci şekilde hayatını kaybetti, yaralı olarak kurtarılan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre usta Muhammet Gündüz'ün kasanın düşmekte olduğunu görünce oğlunu itekleyerek ölümden kurtardığı ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşini bıçaklayan koca kaza yapınca yakayı ele verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
‘Dur’ ihtarına uymadı, polisten kaçtı! Direksiyondan çocuk çıktı
ETİKETLER
#ölüm
#iş kazası
#Nazilli
#Kamyon Kazası
#Damper Arızası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.