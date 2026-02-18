Menü Kapat
Nevşehir'de Seyhan E., boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Fatma E., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken önce Kayseri'ye ardından da Niğde'ye kaçan Seyhan E., polis ekipleriyle girdiği kovalamaca kaza yapınca yakalandı.

Eşini bıçaklayan koca kaza yapınca yakayı ele verdi
Nevşehir'de Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak'ta sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyhan E., aşamasında olduğu eşinin ikametine gelerek eşi Fatma E.'yi bıçakladı. Kocası tarafından bıçaklanan Fatma E., olayda ağır yaralandı.

Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Eşini bıçaklayan koca kaza yapınca yakayı ele verdi

ÖNCE KAYSERİ'YE ARDINDAN NİĞDE'YE GEÇMİŞ

Öte yandan eşini bıçaklayıp yaraladıktan sonra kaçan koca Seyhan E.'nin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüpheli Seyhan E.’nin önce Kayseri’ye, ardından Niğde’ye geçtiği tespit edildi.

Niğde’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kaçışı sırasında trafik kazası yaptı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Seyhan E., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Nevşehir’e getirileceği bildirildi.

