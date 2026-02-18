Bayrampaşa’da kan donduran cinayet! Günlerce gidip cesedine baktı: O anlar kamerada

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesinde 10 Şubat’ta meydana gelen olay dehşete düşürdü. Viyadük altında bulunan ceset polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen cezaevi firarisi Mehmet Gür’e ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin yüz bölgesinin tahribata uğradığı öğrenilirken, detaylar kan dondurdu.

GÜNLERCE CESEDİN YANINA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Araştırmalarını genişleten Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda bir kişinin bir kaç gün aralıklarla olay yerinde dolaştığı belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli Umut O. kısa sürede gözaltına alındı. 15 suç kaydı bulunan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

ÖLDÜRÜP YEŞİLLİK ALANA BIRAKMIŞ

Emniyet kaynakları, Umut O.'nun Mehmet Gür’ü önceden öldürüp, yeşillik alana bıraktığını tespit etti. Cinayet şüphelisi Umut O.'nun defalarca olay yerinde gezdiğini ve kontrol ettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Umut O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.