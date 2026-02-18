Iğdır'da 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!

Kategoriler
Iğdır’da 10 Şubat tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda büyük üzüntüye sebep olan bıçaklı saldırı olayına ilişkin hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın üzerinden henüz 7 gün geçmesine rağmen tüm delilleri toplayarak iddianameyi hazırladı ve mahkemeye sundu.
Yargı sürecinin bu denli hızlı ilerlemesinin arkasında, Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" yer alıyor. Bu model kapsamında: Delillerin planlı ve seri bir şekilde toplanması sağlandı, soruşturma birimleri arasında tam koordinasyon kuruldu ve dosyanın bürokratik süreçlerde bekletilmesinin önüne geçildi.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin ardından yargılama takvimi de netleşti. Şüphelinin adli işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, davanın ilk duruşmasının 26 Şubat tarihinde görülmesine karar verildi. Iğdır’daki bu hızlı yargılama süreci, adaletin tecellisi açısından emsal niteliği taşıyor.