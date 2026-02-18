Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Iğdır'da 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!

Iğdır’da 16 yaşındaki bir kız çocuğunun bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma, "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" sayesinde bir haftada tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, sanık 26 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...

Iğdır'da 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
14:59
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
15:02

Iğdır’da 10 Şubat tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda büyük üzüntüye sebep olan bıçaklı saldırı olayına ilişkin hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın üzerinden henüz 7 gün geçmesine rağmen tüm delilleri toplayarak iddianameyi hazırladı ve mahkemeye sundu.

Iğdır'da 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!

HABERİN ÖZETİ

Iğdır'da 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!

Iğdır'da 10 Şubat'ta yaşanan bıçaklı saldırı olayına ilişkin iddianame, Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" sayesinde sadece yedi günde hazırlanarak mahkemeye sunuldu.
Iğdır'daki bıçaklı saldırı davasının iddianamesi 7 günde hazırlandı.
Bu hızlı süreç, Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" kapsamında gerçekleşti.
Model; planlı delil toplama, birimler arası koordinasyon ve bürokratik gecikmeleri önlemeyi içeriyor.
Davanın ilk duruşması 26 Şubat tarihinde yapılacak.
Iğdır'da 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!

"SIFIR GECİKME" MODELİ UYGULANDI

Yargı sürecinin bu denli hızlı ilerlemesinin arkasında, Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı "Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli" yer alıyor. Bu model kapsamında: Delillerin planlı ve seri bir şekilde toplanması sağlandı, soruşturma birimleri arasında tam koordinasyon kuruldu ve dosyanın bürokratik süreçlerde bekletilmesinin önüne geçildi.

Iğdır'da 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!

İLK DURUŞMA 26 ŞUBAT'TA

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin ardından yargılama takvimi de netleşti. Şüphelinin adli işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, davanın ilk duruşmasının 26 Şubat tarihinde görülmesine karar verildi. Iğdır’daki bu hızlı yargılama süreci, adaletin tecellisi açısından emsal niteliği taşıyor.

