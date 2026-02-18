Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Dijital çağda, dijital vicdan! "Değerlerimiz sanal ortamda da korunmalı"

"Dijital Çağda Dijital Vicdan” projesinin ilk etkinliği Bağcılar'daki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan, çok önemli mesajlar verdi.

Dijital çağda, dijital vicdan!
18.02.2026
İstanbul'da Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Dijital Çağda Dijital Vicdan” projesinin ilk etkinliği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde yapıldı. Dijital ortamda etik, sorumluluk ve vicdan kavramlarının ele alındığı etkinlikte önemli mesajlar verildi.

Söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Yusuf Çopur üstlenirken, tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan ile hukukçu Zeki Arıtürk konuşmacı olarak yer aldı. Programa Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Necmeddin Eyyüp Koca, Eğitime Destek Platformu Bağcılar Sorumlusu Bahattin Albayrak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dijital çağda, dijital vicdan! "Değerlerimiz sanal ortamda da korunmalı"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, dijital dünyanın kontrolsüz kullanımının sosyal medyada hakaret, küfür ve zorbalık gibi olumsuzlukları artırdığına dikkat çekti. Dijitalleşmeyle birlikte yeni kavramların hayatımıza girdiğini belirten Yavuzarslan, değerlerin sanal ortamda da korunması gerektiğini vurguladı.

"DEĞERLERİMİZ SANAL ORTAMDA DA KORUNMALI"

Haber paylaşımında etik sorumluluğun önemine değinen Yavuzaslan, özellikle kaza ve benzeri hassas olaylarda görüntülerin bilinçsizce yayımlanmasının ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini söyledi.

“DİJİTALDE AZ İZ BIRAKIN”

Hukukçu Zeki Arıtürk ise dijital çağın bilgiye erişimi hızlandırdığını ancak bunun ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini belirtti. Dijital ortamda bırakılan her izin kalıcı olabileceğini ifade eden Arıtürk, özellikle çocukların ve gençlerin kişisel verilerinin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dijital çağda, dijital vicdan! "Değerlerimiz sanal ortamda da korunmalı"

Yapay zeka teknolojilerinin geldiği noktaya dikkat çeken Arıtürk, dijital içeriklerin manipülasyona açık olduğunu, bu nedenle her görülen ve duyulan bilginin sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Linç kültürünün hem ahlaki hem hukuki sonuçlar doğurduğunu belirterek, gençlere eleştirel düşünme çağrısında bulundu.

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar da konuşmasında dijital çağın beraberinde yeni sorumluluklar getirdiğini belirtti. Öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil, ahlaki ve vicdani değerlerle de yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sansar, “Bugün çocuklarımız bilgiye çok hızlı ulaşıyor. Ancak bu bilginin doğru kullanımı, dijital ortamdaki davranışların etik sınırları ve insan onuruna saygı gibi konular, en az bilgi kadar kıymetlidir. Biz bu projeyle öğrencilerimizin dijital dünyada sadece kullanıcı değil, aynı zamanda sorumlu bireyler olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"HER İÇERİK BİR İZ BIRAKIYOR"

Dijital ortamda yapılan her paylaşımın bir karşılığı olduğunu vurgulayan Sansar, “Dijital dünyada attığımız her adım, yaptığımız her yorum, paylaştığımız her içerik bir iz bırakıyor. Bu izler, kişinin karakterini ve vicdanını da yansıtıyor. Bu nedenle çocuklarımızın dijital ortamda da empati kurabilen, hak ve hukuk gözeten bir bilinçle hareket etmesini istiyoruz” dedi.

#Medya
