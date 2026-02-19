Türk ve İspanyol askerlerinden nefes kesen gösteri! Steadfast Dart 2026 tatbikatından görüntüler

Kategoriler
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun Almanya'da düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında tam kapsamlı amfibi gösterisi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın deniz safhasının başarıyla icra edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Güvenlik, denizden karaya güç birliğiyle sağlanır" denildi.