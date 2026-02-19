Selde mahsur kalan köpeklerin bakışları yürek burktu!

İzmir-İstanbul Otoyolunun Turgutlu-Akhisar bölümünde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel manzarası görenleri derinden etkiledi. Etkili olan yoğun yağış, bazı noktalarda taşkınlara yol açtı. Yol güzergahında ilerleyen bir kamyon şoförü, yol kenarında bulunan bir deponun tamamen sel sularıyla çevrildiğini ve deponun içinde köpeklerin mahsur kaldığını fark etti. Depoya ulaşımı sağlayan alanın da su altında kaldığı, köpeklerin ise binanın içinde beklediği görüldü. Durumu yetkililere bildiren duyarlı şoför, hayvanların güvenliği için yardım talep etti. Yapılan incelemelere birlikte köpeklerin sahiplerine ulaşıldı. Fakat sahiplerinin hayvanları bulundukları yerden almak istemediği öğrenildi. Sahiplerin köpeklerin yanına birkaç gün yetecek kadar yiyecek bıraktığı belirtildi. Manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan kamyon şoförü, "Onlar da bir can. Bu suyun içinde çaresiz bekliyorlar. İçim elvermedi, haber vermek istedim" diyerek duygularını dile getirdi. Bölgede su seviyesinin düşmesi beklenirken, deponun çevresini saran sel sularının çekilmesiyle birlikte köpeklerin durumunun netlik kazanacağı ifade edildi. Yaşanan olay, yoldan geçen sürücüler tarafından da endişeyle izlendi. Duyarlı şoförün yaşadığı üzüntü ise yürek burktu.