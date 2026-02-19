Dumandan göz gözü görmedi! Ekiplerin vatandaşı kurtardığı anlar kask kamerasına yansıdı

Kategoriler
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinin Aziziye Mahallesi'nde evde çıkan yangında dumandan etkilenen şahsın itfaiye erlerince çıkartılma anları kask kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün bir binadaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, eve girerek odaları kontrol edip, "Sesimi duyan var mı" çağrısında bulundu. Evde, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye erleri tarafından alınıp dışarı çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tüm o anlar itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.