Biçilmeye ramak kala! Sarhoş sürücü anaokulu önünde anne ve çocuklara çarptı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Freehold Township kasabasında bir anaopkulunun önüne çarpan sarhoş sürücü, bir anne ve çocuklarını yaraladı. Çocuğunu almaya geldiği bildirilen 68 yaşındaki Angela Arrigo, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla tutuklandı.

Arabanın arkası, anne Patrice Pisani'ye çarptığı ve aracın tekerleği, küçük oğlunun bacağına çarptığı görüldü. Pisani'nin en küçük oğlu, bacağındaki yaralanma ve arabanın alt kısmından aldığı yanıklar nedeniyle tedavi görüyor. Pisani ise sırtında ve boynunda yaralanmalar yaşadı.