Tır, otomobili metrelerce sürükledi! Korkunç kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tır otomobile çarptı. Tehlike dolu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen F.A'nın kullandığı tır, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ışıklı kavşakta, S.D. idaresindeki otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil, önce yol kenarındaki refüje ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü S.D. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.