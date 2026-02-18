Yola bakmadan çıktı, kaza kaçınılmaz oldu

Kategoriler
Bolu'da ana yola çıkış yapan İsa C. yönetimindeki otomobil, Adil Ş. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İsa C. araç içinde sıkıştı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.