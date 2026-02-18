Bayram ikramiyesi taban maaşa göre sil baştan! İşte masadaki 3 ihtimal

İkramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak. Tutarın 5.500 TL olması durumunda toplam ödeme 11 bin TL'ye, 6 bin TL olması halinde ise 12 bin TL'ye çıkacak.

