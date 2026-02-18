En sorunlu SUV otomobiller belli oldu! Araç sahiplerinin zor fark ettiği arızalar veriyor

Çok sayıda sorunu kapsayan 1600'den fazla şikayetle, bu SUV'yi dört tekerlekli bir tehlike işareti olarak görmemek zor. Sahipler özellikle elektrikli bileşenlerle ilgili sorunları vurguluyor ve birçoğu alternatörde arızalar olduğunu bildiriyor. Bazı durumlarda, alternatörün aşırı ısındığı ve hatta alev aldığı, bazı araçların kaputun altından duman çıkarmasına, vızıltı sesleri çıkarmasına, yanık kokusu yaymasına ve diğer sorunlara neden olduğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra, arızaya yatkın olan ve aracın stop etmesine neden olarak kaza riskini artıran yakıt pompası rölesi de bulunmaktadır.