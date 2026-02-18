Menü Kapat
TGRT Haber
En sorunlu SUV otomobiller belli oldu! Araç sahiplerinin zor fark ettiği arızalar veriyor

Şubat 18, 2026 10:20
En sorunlu SUV otomobiller

İkinci el otomobil alacaklar artık bakım ve onarım masraflarına dikkat ediyor. 2025 ylında çok satılan ikinci el SUV otomobillerle ilgili tüketici şikayetleri incelendi. Araştırmada en güvenilmez ikinci el SUV'lar belli oldu.

SUV otomobil

İkinci el otomobil satın alırken tüketiciler artık bakım masraflarıyla yakından ilgileniyor. 2025 yılında birçok SUV otomobil satıldı ve 2026’da da satışların devam etmesi bekleniyor. Ancak bazı SUV markalarda geri çağırmalar ve teknik sorunlar kafa karıştırıyor.

SUV

Araştırmada Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) sitesinde ve çeşitli araç forumlarında bildirilen SUV sahiplerinin şikayetlerine ve görüşlerine bakıldı. İşte sahiplerine göre, kaçınmanız gereken en güvenilmez ikinci el SUV'lar...

2017 Land Rover Discovery

2017 Land Rover Discovery

2017 Land Rover Discovery, bu SUV'nin beşinci neslini başlattı. Selefi LR4'ten birçok yönden değişim geçirerek, yetenekli bir arazi aracı ve aile SUV'si olarak kendini gösterdi. Bu modelde bildirilen çeşitli sorunlar olsa da, güç aktarma sistemiyle ilgili sorunlar oldukça dikkat çekiyor. Araç sahipleri, araçlarının rastgele güç kaybettiğini ve stop ettiğini bildirdi.

Land Rover Discovery

Ancak sorun burada bitmiyor. 2017 Land Rover Discovery, su sızıntısından kaynaklandığı düşünülen elektrik sorunlarıyla da boğuşuyor. Bazı sahipler için bu sızıntı, hata mesajlarının görünmesine, ekranın bozulmasına veya daha da kötüsü, bilgi-eğlence sisteminin tamamen hasar görmesine neden olabiliyor.

2011 Jeep Grand Cherokee

2011 Jeep Grand Cherokee

Consumer Reports'a göre Jeep, özellikle diğer markalarla karşılaştırıldığında genellikle ortalamanın altında güvenilirlik puanlarına sahip. JD Power'ın 2025 Güvenilirlik Çalışması'nda şirket, 30 otomobil üreticisi arasında Chrysler ve Volkswagen'in ardından 28. sırada yer aldı. Bu nedenle, Jeep Grand Cherokee'nin satın alınmaması gereken araçlar listesinde sık sık yer alması şaşırtıcı olmayabilir.

SUV otomobil

Çok sayıda sorunu kapsayan 1600'den fazla şikayetle, bu SUV'yi dört tekerlekli bir tehlike işareti olarak görmemek zor. Sahipler özellikle elektrikli bileşenlerle ilgili sorunları vurguluyor ve birçoğu alternatörde arızalar olduğunu bildiriyor. Bazı durumlarda, alternatörün aşırı ısındığı ve hatta alev aldığı, bazı araçların kaputun altından duman çıkarmasına, vızıltı sesleri çıkarmasına, yanık kokusu yaymasına ve diğer sorunlara neden olduğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra, arızaya yatkın olan ve aracın stop etmesine neden olarak kaza riskini artıran yakıt pompası rölesi de bulunmaktadır.

2016 Ford Explorer

2016 Ford Explorer

SUV sahiplerinin oldukça sorunlu bulduğu bir diğer araç ise 2016 Ford Explorer. 2.300'den fazla şikayet alan araç için 14 geri çağırma işlemi gerçekleştirildi ve en sonuncusu Ekim 2025'te başlatıldı. Ford Explorer'lardaki B ve A sütun kaplamaları, bazen araç hareket halindeyken bile yerinden çıkmaya meyillidir. A sütun kaplaması için bir geri çağırma yapılmış olmasına rağmen, şikayetlerin artmasını engelleyemedi.

Ford

Ancak daha da endişe verici olan, motorla ilgili sorunlardır. İç su pompası sızıntı yapma eğiliminde. Bu da motorun aşırı ısınmasına ve arızalanmasına yol açar.

2011 BMW X5

2011 BMW X5

Bu model 15 geri çağırma ve yüzlerce şikayetle karşı karşıya kaldı. Hatta Car Complaints'in bildirdiğine göre, diğer tüm X5 modellerinden daha fazla şikayete sahip. Araç sahipleri araçlarını çalıştırırken, durdururken veya hızlandırırken benzin kokusu algılayabilirler.

2015 Range Rover

2015 Range Rover

2015 Range Rover, yeni Arazi İlerleme Kontrolü (ATPC) ve geliştirilmiş baş üstü ekranı sayesinde ilk bakışta umut vadeden bir SUV olsa da, sahiplerinin şikayetleri pek de tatmin edici değil. Sorunlarından biri, herhangi bir uyarı işareti olmadan aşırı ısınmasıdır. Aracın kendi kendine kapandığı da şikayetler arasında.

2017 Audi Q7

2017 Audi Q7

2025 Audi Q7, geniş üç sıralı bir SUV'dur.  Şık dış tasarımı ve kaliteli iç mekanıyla dikkat çekiyor. Genel olarak iyi bir SUV olsa da, bu listedeki birçok araç gibi model yılını dikkatlice seçmeniz gerekiyor.

Q7

Araç sahipleri Q7'nin aşırı yağ tüketimine dikkat çekiyor. Yağ o kadar hızlı yanıyor ki, bazı araç sahipleri her 1.000 kilometrede bir litre yağ kaybettiklerini, daha ciddi durumlarda ise her 500 ila 600 kilometrede bir litre yağ kaybettiklerini bildiriyor. Bu durum aracın beklenmedik bir şekilde durmasına veya stop etmesine neden olsa da, bir araç sahibi marka ile iletişime geçtiğinde, aracının tüketim oranının beklenen tolerans sınırları içinde olduğu bilgisini aldı. Ayrıca, Q7'de motor arızası riski oldukça yüksek.

2013 Hyundai Santa Fe

2013 Hyundai Santa Fe

Sorunların büyük bir kısmı motorla ilgili, bunlardan biri de yağ tüketim oranı. Bu sorun, birçok sahibinin motor hasarını önlemek için aşırı miktarda yağ değişimi yapmasına neden oluyor.

2013 Santa Fe

2023 yılında, 2013 Santa Fe de dahil olmak üzere çeşitli modellerde satılan kusurlu motorlar nedeniyle şirket aleyhine toplu dava açıldı. Direksiyon da önemli bir sorun. Araç sahipleri, tıklama seslerinden titreşimlere ve gevşek tekerleklere kadar bir dizi güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

