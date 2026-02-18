Menü Kapat
Gündem
İstanbul Büyükçekmece'de İETT kazası! Ekipler bölgeye sevk edildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
14:19
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
15:27

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu Güzelce mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Bariyere çarpan otobüs, yol kenarına savruldu. Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi.

Kazada otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan 5 kişi sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. 2 yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülenirken kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
#İstanbul Trafik
#Büyükçekmece İett Kazası
#E5 Karayolu Kaza
#Otobüs Bariyer Çarpma
#Yaralılar Ve Ekipler
#Gündem
