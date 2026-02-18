İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu Güzelce mevkisi oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul Büyükçekmece'de İETT kazası! Ekipler bölgeye sevk edildi İstanbul Büyükçekmece'de E5 karayolunda bir İETT otobüsü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı, kazada yaralılar olduğu bildirildi. İstanbul Büyükçekmece E5 karayolunda kaza meydana geldi. Bir İETT otobüsü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralıların olduğu bilgisi verildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Bariyere çarpan otobüs, yol kenarına savruldu. Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi.

Kazada otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan 5 kişi sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. 2 yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülenirken kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.