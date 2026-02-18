Fırtına kıyıya vurdu! Dev dalgalar sahil yolunu kapattı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde etkili olan fırtınada kıyıya dev dalgalar vurdu. Sahil yolu dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Sular altında kalan sahil yolu trafiğe kapanırken dalgalar nedeniyle bazı evlerde su baskını yaşandı. Vatandaşlar trafiğin kapanmasından ötürü zorluk çekti. Kıyıya vuran dalgalar bazı evlere ulaşarak su baskınlarına neden oldu. Bölgede AFAD tarafından durum tespit çalışması gerçekleştirildi. Esenköy Belediyesi, yolun yeniden trafiğe açılması için temizlik çalışması başlattı.