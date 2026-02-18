Gemlik'te sahil yolu sular altında kaldı! Gelgit nedeniyle deniz taştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Kurşunlu Mahallesi'nde Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına ve yoğun gelgit nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Sahil şeridini de aşan dalgalar yolu kaplarken bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım ve iş yerlerinin önüne kadar ulaştı.

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Deniz taşkını nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Mahalle sakinleri zor anlar yaşarken araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede vatandaşlar güvenli alanlara çekildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgey AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkın yaşanan noktalarda güvenlik önlemleri alırken su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan deniz taşkını ve dalgaların yola kadar ulaştığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil yolunun büyük bölümünün suyla kaplandığı ve dalgaların kıyı hattını aştığı görüldü.

Yetkililer, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.