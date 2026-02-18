Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Gemlik'te sahil yolu sular altında kaldı! Gelgit nedeniyle deniz taştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına ve yoğun gelgit etkili oldu. Deniz seviyesinin yükselmesinin ardından kıyıya vuran dev dalgalar sahil şeridini aşarak yolu kapladı. Deniz taşkını nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapanırken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 13:47

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Kurşunlu Mahallesi'nde Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına ve yoğun gelgit nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Sahil şeridini de aşan dalgalar yolu kaplarken bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım ve iş yerlerinin önüne kadar ulaştı.

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Deniz taşkını nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Mahalle sakinleri zor anlar yaşarken araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede vatandaşlar güvenli alanlara çekildi.

Gemlik'te sahil yolu sular altında kaldı! Gelgit nedeniyle deniz taştı

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgey AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkın yaşanan noktalarda güvenlik önlemleri alırken su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Gemlik'te sahil yolu sular altında kaldı! Gelgit nedeniyle deniz taştı

Fırtınanın etkisiyle oluşan deniz taşkını ve dalgaların yola kadar ulaştığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil yolunun büyük bölümünün suyla kaplandığı ve dalgaların kıyı hattını aştığı görüldü.

Yetkililer, olumsuz hava şartları devam ettiği sürece vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çakmak gazı çektiler, ölümden döndüler! Patlama oldu, vücutları yandı
Şalgam fabrikasında facia! Genç işçi havuç doğrama makinesine düşerek can verdi
ETİKETLER
#Deniz Taşkını
#Gemlik Fırtına
#Kurşunlu Sel
#Marmara Denizi Dalga
#Afad Ekipleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.