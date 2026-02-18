Menü Kapat
 | Murat Makas

Kirli havalara dikkat! Bilim insanları 'acil kodlu' çağrı yaptı: 50 milyondan fazla insanı etkileyen hastalık oluşturuyor

Hava kirliliğiyle ilgili yapılan yeni araştırmalar ciddi tehlikeyi gözler önüne serdi. Yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğine daha fazla maruz kalan kişilerde Alzheimer riski çıktı. Uzmanlar dünyaya uyarı yaparak acil önlem çağrısında bulundu.

Kirli havalara dikkat! Bilim insanları 'acil kodlu' çağrı yaptı: 50 milyondan fazla insanı etkileyen hastalık oluşturuyor
Son dönemlerde bazı bölgelerde havanın sürekli değişkenliği riskleri beraberinde getiriyor. Mevsimsel geçişler adeta gün içinde yaşanırken bu sebeple oluşan de sağlığı olumsuz etkiliyor. Hava kirliliğiyle ilgili yapılan yeni araştırma kronik rahatsızlıkları ortaya çıkardı. Hava kirliliğine maruz kalmanın , yüksek tansiyon, inme ve depresyon gibi kronik sağlık sorunu için bilinen bir risk faktörü. Bu kronik rahatsızlıklar Alzheimer hastalığıyla da ilişkili.

Kirli havalara dikkat! Bilim insanları 'acil kodlu' çağrı yaptı: 50 milyondan fazla insanı etkileyen hastalık oluşturuyor

HAVA KİRLİLİĞİNİN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ancak şimdiye kadar hava kirliliğinin bu kronik rahatsızlıklara ve dolayısıyla bunamaya neden olup olmadığı veya bu rahatsızlıkların hava kirliliğinin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini artırıp artırmadığı belirsizdi.

Amerikalı araştırmacılar, 2000 ile 2018 yılları arasında 65 yaş ve üzeri 27,8 milyondan fazla ABD vatandaşını inceledi. Bireylerin hava kirliliğine maruz kalma düzeylerini ve Alzheimer hastalığına yakalanıp yakalanmadıklarını inceleyen araştırmacılar, diğer kronik rahatsızlıkların rolüne de vurgu yaptı.

Kirli havalara dikkat! Bilim insanları 'acil kodlu' çağrı yaptı: 50 milyondan fazla insanı etkileyen hastalık oluşturuyor

HAVADAKİ İNCE PARÇACIKLAR TEHLİKELİ

Araştırmacılar özellikle insanların havadaki çok ince partikül maddelere (2,5 mikrometreden küçük parçacıklar, PM2.5 olarak da adlandırılır) maruz kalma düzeyini inceledi. Bu parçacıklar küçük boyutları nedeniyle kan dolaşımına girerek vücutta dolaşabilir ve kalp, beyin gibi diğer organlara yerleşebilirler.

PLOS Medicine dergisinde yayınlanan bulgular, hava kirliliğine daha fazla maruz kalmanın Alzheimer hastalığı riskinde artışla ilişkili olduğunu gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Yanling Deng, "Genel olarak, bulgular hava kirliliğinin Alzheimer hastalığına diğer kronik sağlık sorunlarından ziyade çoğunlukla doğrudan yollarla katkıda bulunduğunu göstermektedir." dedi.

UZMANLARDAN UYARI

Atlanta, Georgia'daki Emory Üniversitesi'nden Dr. Deng şunları söyledi:

"Uzun süreli ince partikül hava kirliliğine maruz kalmanın, hipertansiyon, inme veya depresyon gibi yaygın kronik rahatsızlıklardan ziyade, büyük ölçüde beyin üzerindeki doğrudan etkiler yoluyla Alzheimer hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu bulduk."

Kirli havalara dikkat! Bilim insanları 'acil kodlu' çağrı yaptı: 50 milyondan fazla insanı etkileyen hastalık oluşturuyor

"Bulgularımız, felç geçirmiş bireylerin hava kirliliğinin beyin sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine karşı özellikle savunmasız olabileceğini ve çevresel ve vasküler risk faktörleri arasında önemli bir kesişme noktasına işaret ettiğini göstermektedir."

Çalışmaya dahil olmayan Reading Üniversitesi Hücresel Sinirbilim Bölümü Doçenti Dr. Mark Dallas, bulgular hakkında şu yorumu yaptı:

"28 milyon yetişkinin takip edildiği bu uzun vadeli çalışma, havadaki küçük kirlilik parçacıklarını solumanın Alzheimer hastalığı riskini biraz artırabileceğini gösteriyor."

Kirli havalara dikkat! Bilim insanları 'acil kodlu' çağrı yaptı: 50 milyondan fazla insanı etkileyen hastalık oluşturuyor

Uzmanlar DSÖ ve diğer sağlık gruplarına çağrıda bulunarak hava kirliliğine karşı acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Alzheimer nedir?
Alzheimer , dünya çapında 50 milyondan fazla insanı etkileyen bunamanın en yaygın türüdür.
