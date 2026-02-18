Kütahya'da sürücüler drondan kaçamadı! O anlar kamerada

Kategoriler
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; yayaya yol vermeme, kaldırımda motorlu araç kullanma, yaya geçidinde motorlu araç kullanma, ters yöne girme ihlallerini gerçekleştirdiği tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli cezalar uygulandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.