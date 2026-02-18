Patlamış mısır, bisküvi paketlerinden 101 sürüngen çıktı! Rekor ceza

Kategoriler
Avustralya'daki ilginç olay gün yüzüne çıktı. 61 yaşındaki Neil Simpson, patlamış mısır poşetlerinde ülkeye özgü 101 sürüngeni ülkeden çıkarmaya çalıştı. Polis, yakaladı ve cezası ağır oldu.
Avustralya'da hayatını idame ettiren 61 yaşındaki Neil Simpson, 2018 ile 2023 yılları arasında toplam 15 ayrı posta paketiyle 101 ülkeye özgü canlı sürüngeni, ülkeden çıkarmaya çalıştı. Paketleri, Hong Kong, Güney Kore, Sri Lanka ve Romanya'ya gönderen Simpson bir noktada yakayı ele verdi.
BİRÇOK ÇEŞİT VARDI
Yetkililer, ele geçirilen hayvanların tamamının Avustralya’ya özgü türler olduğunu ve aralarında shingleback kertenkeleleri, batı mavi dilli kertenkeleler, sakallı ejderler ve güney cüce diken kuyruklu kertenkelelerin yer aldığını bildirdi.
GIDA PAKETLERİNE KOYDU
Simpson'ın hayvanları önce küçük bez torbalara ardından patlamış mısır poşetlerine, bisküvi paketlerine ve bir kadın çantasının içine gizledi.
Yetkililer, Simpson’ın dikkat çekmemek için bazı kişileri paketleri kendi adına göndermeleri için ikna ettiğini, ancak polis ile federal çevre müfettişlerinin ortak çalışması sonucu şebekenin ortaya çıkarıldığını açıkladı.
REKOR CEZA
Simpson, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu cezanın en ağır vahşi yaşam kaçakçılığı cezası olduğu belirtildi.
Mahkeme, Simpson’ın cezasının en az 5 yıl 4 ayını şartlı tahliye hakkı olmadan cezaevinde geçirmesine karar verdi.
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında üç kişinin daha yasa dışı sürüngen ticaretiyle bağlantılı suçlardan suçlu bulunduğu bildirildi.