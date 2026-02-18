Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Patlamış mısır, bisküvi paketlerinden 101 sürüngen çıktı! Rekor ceza

Şubat 18, 2026 10:42
1
sürüngenleri ülke dışına çıkarmaya çalışan Neil Simpson

Avustralya'daki ilginç olay gün yüzüne çıktı. 61 yaşındaki Neil Simpson, patlamış mısır poşetlerinde ülkeye özgü 101 sürüngeni ülkeden çıkarmaya çalıştı. Polis, yakaladı ve cezası ağır oldu. 

2
sürüngenleri ülke dışına çıkarmaya çalışan Neil Simpson

Avustralya'da hayatını idame ettiren 61 yaşındaki Neil Simpson, 2018 ile 2023 yılları arasında toplam 15 ayrı posta paketiyle 101 ülkeye özgü canlı sürüngeni, ülkeden çıkarmaya çalıştı. Paketleri, Hong Kong, Güney Kore, Sri Lanka ve Romanya'ya gönderen Simpson bir noktada yakayı ele verdi. 

3
sürüngen

BİRÇOK ÇEŞİT VARDI

Yetkililer, ele geçirilen hayvanların tamamının Avustralya’ya özgü türler olduğunu ve aralarında shingleback kertenkeleleri, batı mavi dilli kertenkeleler, sakallı ejderler ve güney cüce diken kuyruklu kertenkelelerin yer aldığını bildirdi.

4
kertenkele

GIDA PAKETLERİNE KOYDU

Simpson'ın hayvanları önce küçük bez torbalara ardından patlamış mısır poşetlerine, bisküvi paketlerine ve bir kadın çantasının içine gizledi. 

5
kertenkele

Yetkililer, Simpson’ın dikkat çekmemek için bazı kişileri paketleri kendi adına göndermeleri için ikna ettiğini, ancak polis ile federal çevre müfettişlerinin ortak çalışması sonucu şebekenin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

6
sürüngen

REKOR CEZA

Simpson, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu cezanın en ağır vahşi yaşam kaçakçılığı cezası olduğu belirtildi. 

7
kertenkele

Mahkeme, Simpson’ın cezasının en az 5 yıl 4 ayını şartlı tahliye hakkı olmadan cezaevinde geçirmesine karar verdi.

8
kertenkele

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında üç kişinin daha yasa dışı sürüngen ticaretiyle bağlantılı suçlardan suçlu bulunduğu bildirildi. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.