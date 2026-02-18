Menü Kapat
Bankaların promosyon yarışı kızıştı: Emekliye 90 bin TL

Şubat 18, 2026 07:09
1
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

Emekli maaşlarının artmasıyla bankalarda promosyon rekabeti iyice kızıştı. Sadece nakit promosyonlar 12 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar ulaştı. Ek ürünlerle beraber toplam promosyon tutarı 90 bin TL'ye yaklaştı. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını istedikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan çekeceklerine dair taahhüt vermeleri gerekiyor.

2
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları...

3
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

HALKBANK

Maaşa göre değişmek üzere 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon veriliyor.

4
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

VAKIFBANK

12 bin lira nakit promosyonun yanında Troy Emekli Kart üzerinden 18 bin liraya varan alışveriş avantajı sunuyor.

5
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

ZİRAAT BANKASI

12 bin liraya varan nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, fatura iadesi ve kart kampanyalarıyla toplam 90 bin liraya yaklaşıyor.

6
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

GARANTİ BBVA

15 bin liraya kadar nakit promosyon sunarken, ek ürün ve kampanyalarla birlikte toplam ödeme 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.

7
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

İŞ BANKASI

15 bin liraya kadar nakit promosyon ve çeşitli ayrıcalıklarla toplam ödeme 24 bin liraya ulaşıyor.

8
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

TEB

12 bin lira ana promosyon, fatura talimatı şartıyla toplamda 21 bin liraya çıkıyor.

9
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

ALBARAKA TÜRK

20 bin lira nakit promosyon veriyor. Ek ödüllerle promosyon tutarı 30 bin lirayı buluyor.

10
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

TÜRKİYE FİNANS 

12 bin liraya kadar nakit promosyon; ek ürün ve kampanyalarla birlikte 32 bin liraya varan ödeme imkânı sağlıyor.

11
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

ING BANK

Maaşa göre 15 bin liraya kadar promosyon, ek şartlarla 28 bin liraya kadar yükseliyor.

12
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

DENİZBANK

12 bin lira nakit promosyon, ek kampanyalarla 27 bin lirayı buluyor.

13
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

QNB FİNANSBANK

20 bin liraya kadar nakit promosyon, ek ürün kullanımıyla birlikte 31 bin liraya kadar çıkıyor.

14
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

YAPIKREDİ

Maaşa göre 6 bin 250 liradan başlayan nakit promosyon, ek kampanyalarla 30 bin liraya kadar çıkıyor.

15
Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi

AKBANK

15 bin liraya kadar nakit promosyon sunulurken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam kazanç 30 bin liraya ulaşıyor. (Kaynak: Türkiye Gazetesi)

