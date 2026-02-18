Bankaların promosyon yarışı kızıştı: Emekliye 90 bin TL

Emekli maaşlarının artmasıyla bankalarda promosyon rekabeti iyice kızıştı. Sadece nakit promosyonlar 12 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar ulaştı. Ek ürünlerle beraber toplam promosyon tutarı 90 bin TL'ye yaklaştı. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını istedikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan çekeceklerine dair taahhüt vermeleri gerekiyor.