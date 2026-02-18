Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı (asil/yedek)! TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bugün TOKİ Mersin kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Mersin kura çekimi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde inşa edilecek olan 8.190 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Mersin kura sonuçlarına vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla erişim sağlayabilecekler. Ayrıca TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi aracılığıyla da hak sahibi olup olamadıklarını öğrenebilecekler. Vatandaşların gündeminde TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı yer alıyor. Peki TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Mersin kura sonuçları asil/yedek isim listesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı (asil/yedek)! TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 14:00

isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ Mersin kura çekimi bugün saat 11.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmeye başlandı. TOKİ Mersin kura çekimleri ilk olarak merkez bölgesini kapsayan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi ekranı erişime açılacak. Vatandaşlar TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sayesinde sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler. İlçe ilçe yayımlanacak olan TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesini vatandaşlar PDF formatında isterlerse indirebilecekler. Vatandaşlar tarafından TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına nasıl erişileceği ise araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı (asil/yedek)! TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı kura çekiminin sona ermesinin ardından aktif edilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla ilçe ilçe TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/mersin.html" adresi aracılığıyla görüntülenebilecek. TOKİ Mersin kura sonuçlarının sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde mavi renkte "Kura Sonucu" butonunun aktif edilmesi bekleniyor.

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı (asil/yedek)! TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Mersin kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan sonuç aracı ile sorgulanabilecek. Vatandaşlar "TOKİ Kura Sonuçları" ekranına girerek T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecekler.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı (asil/yedek)! TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MERSİN KONUTLARI SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ Mersin kura çekimi sonuçlarında hak sahibi olan vatandaşlar sözleşmeleri banka şubeleri aracılığıyla imzalayacaklar. TOKİ Mersin kura çekimlerinin sona ermesinin ardından TOKİ tarafından açıklanan tarihlerde sözleşmeler imzalanacak. Vatandaşların TOKİ tarafından yapılan sözleşme imzalama duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı (asil/yedek)! TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ İLÇELERE GÖRE KATILIM SAYISI VE BİNA DAĞILIMI

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ Mersin kura çekimine 68.740 vatandaş katılım sağlayacak. En çok geçerli başvuru ise Mersin'in Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ilçelerini kapsayan merkez bölgesinde gerçekleştirildi. Merkez bölgesinde inşa edilecek olan 5.000 konut için 41.767 vatandaş başvuru yaptı. TOKİ Mersin kura çekimlerine ilçelere göre katılım ve konut sayıları şöyle:

Mersin Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) | 5.000 Konut | 41.767 başvuru yapıldı

Mersin Aydıncık | 40 Konut | 530 başvuru yapıldı

Mersin Erdemli | 500 Konut | 4413 başvuru yapıldı

Mersin Gülnar | 100 Konut | 1275 başvuru yapıldı

Mersin Mut | 750 Konut | 5132 başvuru yapıldı

Mersin Silifke | 800 Konut | 4805 başvuru yapıldı

Mersin Tarsus | 1.000 Konut | 10181 başvuru yapıldı

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı (asil/yedek)! TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 18-22 ŞUBAT

TOKİ 500 bin projesi kapsamında her hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller açıklanıyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 18-22 Şubat tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre 18-22 Şubat tarihlerinde TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

18 Şubat - Mersin/Kırklareli

19 Şubat - Diyarbakır

20 Şubat - Adana/Gaziantep/Çanakkale

21 Şubat - Bursa

ETİKETLER
#toki
#mersin
#kura sonuçları
#sosyal konut
#Ev Kurası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.