Sel suları mahalleyi yuttu! O anlar anbean kaydedildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde günelerdir etkili olan sağanak yağış, şiddetli sele yol açtı. Sel sularının mahalleyi kapladığı anlar cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Kayseri'nin birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Yahyalı ilçesi Büyükçakır Mahallesi'nde de yağışların şiddetini arttırmasıyla sel meydana gelirken mahalleyi basan sel suları vatandaşlarca cep telefonu kamerası ile kaydedildi.