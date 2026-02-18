TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ Mersin kura çekimi bugün saat 11.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmeye başlandı. TOKİ Mersin kura çekimleri ilk olarak merkez bölgesini kapsayan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi ekranı erişime açılacak. Vatandaşlar TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sayesinde sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler. İlçe ilçe yayımlanacak olan TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesini vatandaşlar PDF formatında isterlerse indirebilecekler. Vatandaşlar tarafından TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına nasıl erişileceği ise araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı kura çekiminin sona ermesinin ardından aktif edilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla ilçe ilçe TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/mersin.html" adresi aracılığıyla görüntülenebilecek. TOKİ Mersin kura sonuçlarının sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde mavi renkte "Kura Sonucu" butonunun aktif edilmesi bekleniyor.
TOKİ Mersin kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan sonuç aracı ile sorgulanabilecek. Vatandaşlar "TOKİ Kura Sonuçları" ekranına girerek T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecekler.
TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Mersin kura çekimi sonuçlarında hak sahibi olan vatandaşlar sözleşmeleri banka şubeleri aracılığıyla imzalayacaklar. TOKİ Mersin kura çekimlerinin sona ermesinin ardından TOKİ tarafından açıklanan tarihlerde sözleşmeler imzalanacak. Vatandaşların TOKİ tarafından yapılan sözleşme imzalama duyurularını takip etmeleri gerekiyor.
TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ Mersin kura çekimine 68.740 vatandaş katılım sağlayacak. En çok geçerli başvuru ise Mersin'in Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ilçelerini kapsayan merkez bölgesinde gerçekleştirildi. Merkez bölgesinde inşa edilecek olan 5.000 konut için 41.767 vatandaş başvuru yaptı. TOKİ Mersin kura çekimlerine ilçelere göre katılım ve konut sayıları şöyle:
Mersin Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) | 5.000 Konut | 41.767 başvuru yapıldı
Mersin Aydıncık | 40 Konut | 530 başvuru yapıldı
Mersin Erdemli | 500 Konut | 4413 başvuru yapıldı
Mersin Gülnar | 100 Konut | 1275 başvuru yapıldı
Mersin Mut | 750 Konut | 5132 başvuru yapıldı
Mersin Silifke | 800 Konut | 4805 başvuru yapıldı
Mersin Tarsus | 1.000 Konut | 10181 başvuru yapıldı
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller açıklanıyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 18-22 Şubat tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre 18-22 Şubat tarihlerinde TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:
18 Şubat - Mersin/Kırklareli
19 Şubat - Diyarbakır
20 Şubat - Adana/Gaziantep/Çanakkale
21 Şubat - Bursa