Sağanak yağmurdan sonra şaşırtan görüntü! Dev şelaleler oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan Osmaniye’de son 3 gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dereler akarsular taşarken, Kadirli ve Sumbas ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde köyün yakınından geçen derenin taşması sonucu tarım arazileri ve bazı evleri su bastı. Sumbas ilçesi Çiçeklidere köyünde ise dağda ilginç bir görüntü oluştu. Sağanak yağmurla birlikte dağda devasa şelaleler meydana geldi. Dağda oluşan şelale bir cep telefonu kamerasına yansıdı.