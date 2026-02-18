İş yerine kurşun yağdıran şüpheliler tutuklandı!

Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde 3 Aralık 2025 günü saat gece saatlerinde meydana gelen olay şüphelilerinden haber! Edinilen bilgilere göre, bir işyerine yönelik kurşunlama olayının gerçekleştiği belirlendi. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslar Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. U.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet Beretta Gardone ibareli 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirilirken, yakalaması yapılan şahıslar adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan 2 Aralık 2025 günü Ümraniye'de tehdit edilme konusuna yönelik kamera çalışmaları ve alınan tanık beyanına istinaden, eylemlerin Ö.Ç. (37) isimli şahıs adına kiralanan araçla E.Ç. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda; E.Ç. (38) isimli şahıs 8 Şubat günü Ümraniye'de gözaltına alınarak gerekli işlemler için Gasp Büro Amirliğine intikal ettirilirken, tamamlanan tahkikat akabinde 8 Şubat günü adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.