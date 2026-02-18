Tayvan’da Ay Yeni Yılı kutlamalarına gölge düştü! Tapınak başkanı Tayland Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinlikleri çerçevesinde Wumiao Tapınağı’na giden Devlet Başkanı William Lai Ching-te ve beraberindeki heyetin ziyareti, kameralara yansıyan talihsiz bir anla sonuçlandı. Devlet Başkanı Lai ve Tainan Belediye Başkanı Huang Wei-che ile basın açıklaması yapmak üzere kameralar karşısına geçen Tapınak Başkanı Lin Pei-huo, konuşma yapıldığı esnada bir anda fenalaştı. Rahatsızlığını eliyle gizlemeye çalışsa da başarılı olamayan Lin, Devlet Başkanı William Lai’nin üzerine kusarak hızlıca alandan uzaklaştı. Yaşanan şok edici olayın ardından bir açıklama yapan Lin Pei-huo, bir aile üyesinden norovirüs kaptığını belirterek, "Lin, daha sonra bir aile üyesinden norovirüs kaptığını belirterek, talihsiz olay için özür diledi. Lin, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı" ifadeleriyle bu istemsiz durum için üzüntülerini bildirdi. Ay Yeni Yılı kutlamalarına gölge düşüren bu olay, Tayvan basınında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.