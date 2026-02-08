Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tayland genel seçimlerinde Anutin Charnvirakul rüzgarı: Bhumjaithai Partisi birinci çıktı

Tayland’da gerçekleşen kritik genel seçimlerde, geçici Başbakan Anutin Charnvirakul liderliğindeki muhafazakar Bhumjaithai Partisi resmi olmayan sonuçlara göre büyük bir zafer kazandı. Seçimle eş zamanlı yapılan referandumda ise halkın yüzde 59'u yeni bir anayasa yapılmasına "evet" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tayland genel seçimlerinde Anutin Charnvirakul rüzgarı: Bhumjaithai Partisi birinci çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 20:48

"Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bugün gerçekleşen genel seçimlerde sandıkların yüzde 89'u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 43.8'ini alan ve seçimi açık ara farkla önde götüren geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un liderliğini yaptığı muhafazakar Bhumjaithai Partisi galibiyetini ilan etti. Bhumjaithai Partisi'nin mecliste 175 sandalye kazanması bekleniyor.
Oyların yüzde 21,3'ünü alan reformist Halk Partisi ise ikinci sırada yer aldı. Halk Partisi'nin mecliste 85 sandalye kazanması bekleniyor.
Eski başbakanlar Shinawatra ailesinin desteklediği Pheu Thai Partisi oyların yüzde 15'ini aldı. Pheu Thai Partisi, sonuçları kabul ederek, parlamentoda muhalefet görevini üstleneceklerini duyurdu. Pheu Thai Partisi'nin mecliste 60 sandalye kazanması bekleniyor.
Klatham Partisi de oyların yüzde 14'ünü alırken, mecliste 56 sandalye kazanması bekleniyor. Demokrat Parti ise oyların yüzde 2,3'ünü alarak, mecliste 9 sandalye kazandı.

Tayland genel seçimlerinde Anutin Charnvirakul rüzgarı: Bhumjaithai Partisi birinci çıktı

"HÜKÜMET KURMAK İÇİN NET BİR SİNYAL ALDIK"

Bir önceki Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın görevden alınmasının ardından Eylül 2025'te geçici başbakan olarak göreve gelen ve bu süreçte hem Başbakanlık hem de İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Bhumjaithai lideri Charnvirakul, seçim sonuçlarının ardından zafer ilan ederek, seçmenlere teşekkür etti. Anutin, "Hükümet kurmak için net bir sinyal aldık. Bugünkü zafer, kime oy verirse versin tüm Tayland halkının zaferidir" ifadelerini kullandı.

Koalisyon görüşmelerine ilişkin soruları yanıtlayan Anutin, hangi partilerle hükümet kuracaklarına dair henüz karar vermediklerini ve kesin sonuçların netleşmesini bekleyeceklerini söyledi.

Anutin'in partisi başkent Bangkok'ta beklenen başarıyı gösteremezken, özellikle kırsal bölgelerde ve güney eyaletlerinde yüksek oy oranına ulaştı. Uzmanlar, son dönemde doğal afetlerin etkili olduğu güney bölgelerinde yürütülen yardım çalışmaları ve Kamboçya ile yaşanan sınır gerilimi sırasında kullanılan milliyetçi söylemin partinin bu bölgelerdeki desteğini artırdığına dikkat çekti.

Tayland genel seçimlerinde Anutin Charnvirakul rüzgarı: Bhumjaithai Partisi birinci çıktı

REFERANDUMDAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK ÇIKTI

Seçimle birlikte yapılan 2014 askeri darbesinin ardından hazırlanan ve halen yürürlükte olan anayasanın değiştirilip değiştirilmeyeceğine yönelik referandumda ise seçmenlerin yaklaşık yüzde 59'u, yeni anayasa hazırlanması yönünde oy kullandı. Referanduma katılanların yüzde 31'i "hayır" oyu verirken, yaklaşık yüzde 9'luk kesim ise çekimser kaldı. İlk referandumun ardından ikinci bir referandumla sürecin onaylanması ve üçüncü referandum ile de yeni anayasanın onaylanması gerecek.
Resmi sonuçların Tayland Seçim Komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması ve hükümet kurma sürecinin başlaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tayland'da askeri uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Vatandaşlık maaşında yeni kulis! Tarih verildi, detaylar belli oldu
ETİKETLER
#Tayland Genel Seçimleri
#Bhumjaithai Partisi
#Anutin Charnvirakul
#Anayasa Değişikliği Referandumu
#Halk Partisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.