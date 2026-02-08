Tayland genel seçimlerinde Anutin Charnvirakul rüzgarı: Bhumjaithai Partisi birinci çıktı

"Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bugün gerçekleşen genel seçimlerde sandıkların yüzde 89'u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 43.8'ini alan ve seçimi açık ara farkla önde götüren geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un liderliğini yaptığı muhafazakar Bhumjaithai Partisi galibiyetini ilan etti. Bhumjaithai Partisi'nin mecliste 175 sandalye kazanması bekleniyor.

Oyların yüzde 21,3'ünü alan reformist Halk Partisi ise ikinci sırada yer aldı. Halk Partisi'nin mecliste 85 sandalye kazanması bekleniyor.

Eski başbakanlar Shinawatra ailesinin desteklediği Pheu Thai Partisi oyların yüzde 15'ini aldı. Pheu Thai Partisi, sonuçları kabul ederek, parlamentoda muhalefet görevini üstleneceklerini duyurdu. Pheu Thai Partisi'nin mecliste 60 sandalye kazanması bekleniyor.

Klatham Partisi de oyların yüzde 14'ünü alırken, mecliste 56 sandalye kazanması bekleniyor. Demokrat Parti ise oyların yüzde 2,3'ünü alarak, mecliste 9 sandalye kazandı.

"HÜKÜMET KURMAK İÇİN NET BİR SİNYAL ALDIK"

Bir önceki Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın görevden alınmasının ardından Eylül 2025'te geçici başbakan olarak göreve gelen ve bu süreçte hem Başbakanlık hem de İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Bhumjaithai lideri Charnvirakul, seçim sonuçlarının ardından zafer ilan ederek, seçmenlere teşekkür etti. Anutin, "Hükümet kurmak için net bir sinyal aldık. Bugünkü zafer, kime oy verirse versin tüm Tayland halkının zaferidir" ifadelerini kullandı.

Koalisyon görüşmelerine ilişkin soruları yanıtlayan Anutin, hangi partilerle hükümet kuracaklarına dair henüz karar vermediklerini ve kesin sonuçların netleşmesini bekleyeceklerini söyledi.

Anutin'in partisi başkent Bangkok'ta beklenen başarıyı gösteremezken, özellikle kırsal bölgelerde ve güney eyaletlerinde yüksek oy oranına ulaştı. Uzmanlar, son dönemde doğal afetlerin etkili olduğu güney bölgelerinde yürütülen yardım çalışmaları ve Kamboçya ile yaşanan sınır gerilimi sırasında kullanılan milliyetçi söylemin partinin bu bölgelerdeki desteğini artırdığına dikkat çekti.

REFERANDUMDAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK ÇIKTI

Seçimle birlikte yapılan 2014 askeri darbesinin ardından hazırlanan ve halen yürürlükte olan anayasanın değiştirilip değiştirilmeyeceğine yönelik referandumda ise seçmenlerin yaklaşık yüzde 59'u, yeni anayasa hazırlanması yönünde oy kullandı. Referanduma katılanların yüzde 31'i "hayır" oyu verirken, yaklaşık yüzde 9'luk kesim ise çekimser kaldı. İlk referandumun ardından ikinci bir referandumla sürecin onaylanması ve üçüncü referandum ile de yeni anayasanın onaylanması gerecek.

Resmi sonuçların Tayland Seçim Komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması ve hükümet kurma sürecinin başlaması bekleniyor.