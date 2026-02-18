Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

Karabağ maçı hangi kanalda belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Karabağ FK ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak mücadele, iki takım açısından da son 16 turuna kalma yolunda büyük önem taşıyor. Lig aşamasını 22. sırada tamamlayan Karabağ ile 12. sırada bitiren Newcastle, ilk maçta avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekip bu sezon iç sahada dirençli bir performans sergilerken, İngiliz temsilcisi uzun bir deplasman yolculuğunun ardından Bakü’de sahne alacak. Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? İşte Karabağ Şampiyonlar Ligi maçı kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 20:17

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bu akşam oynanacak Karabağ FK - Newcastle United maçıyla devam edecek. Bakü’deki karşılaşma, iki takımın da tur kapısını aralamak için sahaya çıkacağı kritik bir mücadele olacak.

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

KARABAĞ NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu play-off turu ilk maçında Karabağ FK ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Mücadele bu akşam saat 20.45’te (Türkiye saatiyle) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak. Karşılaşmaya Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Play-off turunun ilk ayağında sahne alacak iki ekip için bu maç büyük önem taşıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede turu geçen taraf adını son 16 turuna yazdıracak. İlk karşılaşma, rövanş öncesi avantaj elde etmek açısından belirleyici olacak.

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ ile Newcastle United arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye’de Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve platform üzerinden takip edilebilecek. Karabağ Newcastle United canlı maç yayını izlemek isteyen kullanıcıların Tabii Spor üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

Yurt dışında ise maç farklı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla ekranlara gelecek. Almanya’da DAZN, Arjantin’de ViX, Azerbaycan’da CBC Sport, Meksika’da TUDN ve Mısır’da beIN SPORTS 3 karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

TABİİ SPOR KARABAĞ FK - NEWCASTLE UNİTED NEREDE İZLENİR?

Tabii Spor’u izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle platforma erişim sağlaması gerekiyor. Bunun için tabii.com adresi üzerinden ya da mobil cihazlara Google Play Store ve App Store aracılığıyla “Tabii” uygulaması indirilebiliyor. Tabii Spor’un uygulaması; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlarda kullanılabiliyor.

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

Üyelik işlemi sırasında ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi temel bilgiler girilerek kayıt oluşturuluyor. Platform internet tabanlı hizmet verdiği için uydu veya kablo TV üzerinden doğrudan bir frekans bulunmuyor. Üyeliğin ardından “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara erişim sağlanabiliyor ve Karabağ-Newcastle United gibi Şampiyonlar Ligi maçları HD kalitesinde internet bağlantısı ile takip edilebiliyor.

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

KARABAĞ FK - NEWCASTLE UNİTED İSTATİSTİKLERİ

2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Karabağ FK 10 puan toplayarak 22. sırada yer aldı ve play-off turuna yükseldi. Newcastle United ise 14 puanla 12. sırada ligi tamamladı ve adını bir üst aşamaya yazdırdı. İki takım da son 16 turuna kalabilmek için bu eşleşmede mücadele edecek.

Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

Karabağ, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bakü’de daha önce Chelsea ile berabere kalan Azerbaycan temsilcisi, iç sahada dirençli bir performans ortaya koydu. Newcastle United ise yaklaşık 4070 kilometrelik bir yolculuğun ardından deplasmanda sahaya çıkacak.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.