Karabağ Newcastle United maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlarda olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı bu akşam oynanacak Karabağ FK - Newcastle United maçıyla devam edecek. Bakü’deki karşılaşma, iki takımın da tur kapısını aralamak için sahaya çıkacağı kritik bir mücadele olacak.

KARABAĞ NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu play-off turu ilk maçında Karabağ FK ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Mücadele bu akşam saat 20.45’te (Türkiye saatiyle) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak. Karşılaşmaya Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Play-off turunun ilk ayağında sahne alacak iki ekip için bu maç büyük önem taşıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede turu geçen taraf adını son 16 turuna yazdıracak. İlk karşılaşma, rövanş öncesi avantaj elde etmek açısından belirleyici olacak.

KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ ile Newcastle United arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye’de Tabii Spor platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve platform üzerinden takip edilebilecek. Karabağ Newcastle United canlı maç yayını izlemek isteyen kullanıcıların Tabii Spor üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Yurt dışında ise maç farklı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla ekranlara gelecek. Almanya’da DAZN, Arjantin’de ViX, Azerbaycan’da CBC Sport, Meksika’da TUDN ve Mısır’da beIN SPORTS 3 karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

TABİİ SPOR KARABAĞ FK - NEWCASTLE UNİTED NEREDE İZLENİR?

Tabii Spor’u izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle platforma erişim sağlaması gerekiyor. Bunun için tabii.com adresi üzerinden ya da mobil cihazlara Google Play Store ve App Store aracılığıyla “Tabii” uygulaması indirilebiliyor. Tabii Spor’un uygulaması; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlarda kullanılabiliyor.

Üyelik işlemi sırasında ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi temel bilgiler girilerek kayıt oluşturuluyor. Platform internet tabanlı hizmet verdiği için uydu veya kablo TV üzerinden doğrudan bir frekans bulunmuyor. Üyeliğin ardından “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara erişim sağlanabiliyor ve Karabağ-Newcastle United gibi Şampiyonlar Ligi maçları HD kalitesinde internet bağlantısı ile takip edilebiliyor.

KARABAĞ FK - NEWCASTLE UNİTED İSTATİSTİKLERİ

2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Karabağ FK 10 puan toplayarak 22. sırada yer aldı ve play-off turuna yükseldi. Newcastle United ise 14 puanla 12. sırada ligi tamamladı ve adını bir üst aşamaya yazdırdı. İki takım da son 16 turuna kalabilmek için bu eşleşmede mücadele edecek.

Karabağ, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bakü’de daha önce Chelsea ile berabere kalan Azerbaycan temsilcisi, iç sahada dirençli bir performans ortaya koydu. Newcastle United ise yaklaşık 4070 kilometrelik bir yolculuğun ardından deplasmanda sahaya çıkacak.