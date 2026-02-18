Meteoroloji'den Ordu için 'sarı kodlu' uyarı! Vatandaşlar panik yaşadı

Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde fırtına etkili oldu. İlin iç ve yüksek kesimlerinde etkili olan fırtına Mesudiye, Gürgentepe, Korgan gibi yüksek kesimli ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Mesudiye ilçesinde farklı noktalarda evlerin çatıları uçtu. Panik yaşayan vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Mesudiye Belediyesi ekipleri sevk edildi. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, ilçenin Akpınar Mahallesi'nde yaşanan çatı uçması ve duvar göçmesi sonucu evde mahsur kalan 4 kişinin, komşuların yardımıyla tahliye edildiğini, can kaybı ve yaralanma olayının olmadığını, ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirtti. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ordu için yapılan sarı kodlu uyarıda, ilin iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden saatteki hızı yer yer 50-90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.