Sağanak yağış sele dönüştü! 3 kent sular altında kaldı: Vatandaşlar tedbiren tahliye edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerin ardından birçok ilde sağanak yağış etkisini arttırdı. Aydın, İzmir ve Çanakkale'de aralıksız devam eden yağışlar sele dönüştü. 3 kent adeta Venedik'e döndü. Dere taşkınları yüzünden sokaklar, caddeler ve sahil kesimi sular altında kalırken, Söke'de risk nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarılarda neredeyse tüm Türkiye'de sağanak yağışların görüleceğini bildirdi. Yapılan uyarıların ardından hava sıcaklıkları düşüşe geçti, birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Aydın, İzmir ve Çanakkale'de gece gündüz demeden yağan sağanak yağışlar sele dönüştü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çanakkale'de Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi. Söke'de ise yaşanan yağışlar nedeniyle Söke'de vatandaşlar edildi. İşte detaylar...

Sağanak yağış sele dönüştü! 3 kent sular altında kaldı: Vatandaşlar tedbiren tahliye edildi

BARAJLAR DOLDU, DERELER TAŞTI

Çanakkale'de kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj dolusavakları açılarak, akışa geçti.

Sağanak yağış sele dönüştü! 3 kent sular altında kaldı: Vatandaşlar tedbiren tahliye edildi

Bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi. Zabıta ekipleri Sarıçay üzerinde bulunan pazaryeri girişini trafiğe ve vatandaş girişine kapattı. Pazar yeri girişine bariyer konulurken, güvenlik şeridi çekildi. Öte yandan Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Sağanak yağış sele dönüştü! 3 kent sular altında kaldı: Vatandaşlar tedbiren tahliye edildi

İZMİR'DE İŞ YERLERİ VE EVLER SULAR ALINTDA KALDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı binaları su bastı. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Alsancak ve Kordon bölgesindeki yol ve kaldırımlar suyla doldu, rögarlar taştı.
Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Sağanak yağış sele dönüştü! 3 kent sular altında kaldı: Vatandaşlar tedbiren tahliye edildi


Bölgede çok sayıda iş yerini ve bazı binaların zemin katlarını su bastı. İş yeri sahipleri, çalışanlar, bina sakinleri ve belediye ekipleri biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgedeki birçok işletmenin kepenklerini kapattığı görüldü.

Sağanak yağış sele dönüştü! 3 kent sular altında kaldı: Vatandaşlar tedbiren tahliye edildi

AYDIN'DA 21 EV TAHLİYE EDİLDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 21 ev tedbiren tahliye edildi.

İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkın oldu.

Bağarası ve Karaatlı mahallelerindeki kısımda da nehir suyu taşma noktasına ulaştı.

İlçe ve Koordinasyon Kurulunca alınan karar doğrultusunda bu mahallelerdeki 21 ev tedbiren tahliye edildi.

Bölgedeki hayvanlar da güvenli alana götürüldü.

AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Sağanak yağış sele dönüştü! 3 kent sular altında kaldı: Vatandaşlar tedbiren tahliye edildi
