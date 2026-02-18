2 saniye erken çıksaydı felaket yaşanacaktı! Ölümle burun buruna anlar kamerada

Isparta'da şiddetli rüzgârda kaldırım üzerindeki ağaç yola devrildi. O esnada dükkânından çıkmak üzere olan market sahibi saniyelerle faciadan kurtulurken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan market sahibi, "Eğer iki saniye daha erken davranıp standı düzeltmiş olsaydım muhtemelen ağaç üzerime devrilecekti. ‘Verilmiş sadakam varmış' diyorum" dedi.