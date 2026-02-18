Tekirdağ'da feci çarpışma! O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde Çorlu istikametine seyreden F.A. idaresindeki tır, kırmızı ışık ihlali yaptı. Yan yoldan geçiş yapan S.D. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.D. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralı S.D. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir vatandaş, tırın kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti. Kaza nedeniyle sinyalizasyon direkleri ve yön tabelası hasar gördü. Tır şoförü F.A. Velimeşe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.