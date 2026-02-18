Altın yine yükselişe geçti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 18 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 18 Şubat Perşembe gününde de devam ediyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın dünün aksine bugün yükselişe geçti. Dün günü 6 bin 800 TL civarında açan gram altının yeni fiyatı da belli oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 18 Şubat 2026 altın fiyatları...