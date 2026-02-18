Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Son 5 yılda 87 soyguna karıştığı tespit edilen çete çökertildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütüne yönelik düzenlendi.

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında

5 YILDA 87 SOYGUN

Soruşturma kapsamında Ankara'da örgütü kurarak 2021-2026 yılları arasında ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlarda nitelikli olayından 87 ayrı suç kaydı, 3 kez yağma ve olayına karışan 56 şüpheli tespit edildi.

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında

Bu suçlardan dolayı suç örgütü üyelerinden 19'u cezaevinde tutuklu bulunurken, ekiplerin 37 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyordu.

5 İLDE OPERASYON

Ekipler, bu şüphelilere yönelik Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir'de tespit ettikleri 37 ayrı ikamet adresine ve 35 araca operasyon düzenledi.

Ankara'da suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli gözaltında

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

