Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında iddialara ret

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 12'inci duruşma tamamlandı. Aziz İhsan Aktaş'ın "suç örgütü üyeliği", "özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan kardeşi Ramazan Murat Aktaş savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görülen 12. duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Ramazan Murat Aktaş ve Tekin Aktaş savunma yaparak iddiaları reddetti. Ramazan Murat Aktaş, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü elebaşı olmadığını, sadece ağabeyi olduğunu ve var olduğu iddia edilen suç örgütüyle herhangi bir bağının bulunmadığını savundu. Tekin Aktaş ise avukat olduğunu ve 18 yaşından beri ticaretle uğraştığını, hakkında iddia edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirtti. Tekin Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ndeki hak ediş ödemeleri alamadığı için Alican Abacı'nın (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, sanık) isteği üzerine düğün ve organizasyon ödemesi ile Volvo marka araç satın almak zorunda kaldığını iddia etti. Seyhan Belediyesinden alacakların ödenmesi için Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li isimlerle görüştüğünü ve 1 milyon dolar talep edildiğini öne sürdü. Tekin Aktaş, Seyhan Belediyesinden alacaklar için yasal takip süreci işletmediği sorusuna cevap vermek istemediğini belirtti.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ ELEBAŞI DEĞİL AĞABEYİM'

Ticari faaliyetlerini genel olarak banka kredileriyle, şeffaf ve kontrollü bir şekilde yürüttüğünü savunan Aktaş, şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca üretmeyi, sorumluluk almayı görev edindim. Hakkımda herhangi bir somut tespit bulunmamaktadır. Buna rağmen iddianamenin sonuç kısmında bazı eylemler hakkında ceza talep edilmiştir. İfade etmeliyim ki varlığı iddia edilen suç örgütüyle herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Örgüt kapsamında gösterilen kişiler ağabeyim, kardeşim oğlum, akrabalarım ve şirket çalışanlarıdır. Aziz İhsan Aktaş iddia edildiği gibi bir suç örgütü elebaşı değil, ağabeyimdir. Somut olayda hiyerarşik ve suç amaçlı yapılanma yoktur. Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen ağabeyimin emir vermesi, baskı yapması, zorlaması ya da talimatı söz konusu değildir. Ortada bir suç örgütü bulunmadığı gibi bulunmayan bir örgüte üye olmam da mümkün deldir."

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada, Aziz İhsan Aktaş'ın "suç örgütü üyeliği", "özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan kardeşi Tekin Aktaş da savunma yaptı.

Avukat olduğunu ve 18 yaşından beri aktif ticaretin içerisinde bulunduğunu belirten Tekin Aktaş, "17 Ocak 2025’te bazı aile bireylerim, çalışanlarım, çalışanlarımın aile bireyleri tutuklandı. 63 eylemden oluşan iddianamede 15 eylemden yargılanıyorum. Hakkımda iddia edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Var olduğu iddia edilen suç örgütüne üye değilim. Böyle bir örgütün varlığını kabul etmiyorum. Örgüt üyeleri olduğu iddia edilen kişiler ağabeylerim, akrabalarım ve şirket çalışanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, bugüne kadar çalışmaları sonucu edindiği kazanımlarıyla şirket hisselerine haiz olduğunu savunarak, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü elebaşı değildir, yaşı itibariyle en büyük ağabeyimdir. Benim sahibi veya ortağı olduğum şirketler üzerinde talimat verme yetkisi yoktur." beyanında bulundu.

Üzerine atılı eylemlere yönelik Aktaş, şu şekilde savunma yaptı:

"Beşiktaş Belediyesindeki biriken hak ediş ödemelerini alamadığımız için Rıza Akpolat'ın sahibi olduğu şirkete ait iki aracın 15 milyona alınması şartı konmuştu. Araçların Bilginay Temizlik firmasının üstüne alınmasını istemedikleri için Kıyasettin Yağan'ın (sanık) şirketi Babil Oto'ya aldırdım. Beşiktaş Belediyesindeki hak ediş ödemelerini alamadığım için Alican Abacı'nın (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, sanık) isteği üzerine düğün ve organizasyon ödemesi yaptım. Ayrıca Abacı'nın talebi üzerine Volvo marka araç satın almak zorunda kaldım. Satın alınan aracın Bilginay üzerinden alınması değil, farklı bir şirket üzerinden alınarak Fikret Demir'e (sanık) teslim edilmesi istendi. Aracı teslim edince Demir'den bir ödeme almadım. Bu aracı da Babil Oto üzerine aldım."

Aktaş, Rıza Akpolat'ın isteği üzerine, tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere araç verdiğini de öne sürdü.

"GÖRÜŞMELERDE YER ALMADIM"

Aktaş, Seyhan Belediyesinde çöp kamyonu kiralama işinden yaklaşık 450 milyon lira alacakları bulunduğunu belirterek, "Aziz İhsan Aktaş, alacaklarımızın tamamının ödenmesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ​​​​​​​Oya Tekin ve Celal Tekin'le görüşmüştür. Alacağımızın tamamının ödenmesi için 1 milyon dolar talep etmişlerdir. Ankara'da, ağabeyim Ramazan tarafından, 3 farklı şubeden çekilen 1 milyon dolar Aziz İhsan Aktaş'a verilmiştir. Ağabeyim Aziz İhsan Aktaş, Ankara'daki evimizde paraları Celal Tekin'e teslim etmiştir. Söz konusu ödeme sonrası, aynı gün 75 milyon lira hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir." dedi.

Adıyaman Belediyesinden ödemelerini almaları için sanıklardan Savaş Çetinkaya'nın kendisine ödeme yapılmaması halinde hak edişlerin düzenli ödenmeyeceğini söylediğini ileri süren Aktaş, buna karşılık kendisinin de "Mecbur ödeyeceğiz." dediğini aktardı.

İddia ettiği görüşmeleri Aziz İhsan Aktaş'ın kendisine anlattığını belirten Aktaş, görüşmelerde yer almadığını, kendisinin ağabeyinden yardım istemesi üzerine görüşmeleri onun yaptığını ifade etti.

Aktaş, iki aracı 15 milyona satın aldığı hatırlatılarak, söz konusu bedelin yüksek olup olmadığının sorulması üzerine, "Bana 15 milyon liraya almam gerektiği söylendi. Ama piyasa araştırması yaparsak yüksek bedelle almak zorunda kaldım. Almamı Alican Abacı söyledi." dedi.

Araçların ödemesini Babil Oto'nun yaptığını, bunun için Kıyasettin Yağan'a (sanık) talimatının söz konusu olmadığını, kendisinin Yağan'a sadece "İki aracı devralır mısın?" dediğini, araçları Rıza Akpolat'ın şirketi Emza'nın sattığını kaydetti.

Yağan'ın iki aracı kendisi rica ettiği için aldığını söyleyen Aktaş, "Bir aracı sattı, diğerini satamadı. Ticareten zor duruma düştüğü için bana sordu. Ben de diğer aracı aldım." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin kendisinden maddi talebi olup olmadığının sorulması üzerine Aktaş, "Tutdere'yi tanımıyorum. Savaş Çetinkaya ile Ceyhan Kayhan'ın (sanık) görüşmesini Çetinkaya, bana anlattı. Tutdere'nin bir isteği oldu mu bilmiyorum." cevabını verdi.

Aktaş, iddianameye konu işlerle ilgili Akpolat'ın talimatı olduğuna ilişkin somut bir görgüye sahip olmadığını, duyduğunu söyledi.

"Alican Abacı hak ediş ödemesi için bunu niye talep etti, kendisinin görevi nedir?" sorusu üzerine Aktaş, "Bunu bana değil Abacı'ya sormanız gerekiyor. Belediye Başkan Yardımcısı ama bu soruya cevap vermek istemiyorum. Başkanın özel kalemi olduğu dönemler de olmuştu." yanıtını verdi.

Aktaş, "Seyhan Belediyesinden alacaklarınız için neden yasal takip süreci işletmediniz?" sorusuna karşılık da, "Bu soruya cevap vermek istemiyorum." dedi.

Ayrıca duruşmada tutuksuz sanıklar Üveys Ünal ile Ümit Gözütok'un da savunmaları alındı.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.