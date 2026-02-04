Aziz İhsan Aktaş davasında savunmalar tamamlandı! Rıza Akpolat'ın savunması ortaya çıktı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görülmesine devam edildi.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Bugün görülen duruşmada, tutuklu 5 sanığın savunmaları tamamlandı. 6 gün boyunca görülen celsede toplam 33 tutuklu sanık savunma yaptı. Yarın devam edilecek duruşmada, Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklu sanıkların durumlarının değerlendirileceği öğrenildi. Sanık avukatları savcılığın değerlendirmesine karşı savunma yapacak. Öte yandan, tutuksuz sanıklar ise Pazartesi günü savunma yapmaya başlayacak.

RIZA AKPOLAT'IN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunması devam ediyor. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne elektronik postayla yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihalelerde firmalarının sahibi Aktaş'ın 100 milyon lira rüşvet dağıttığı öne sürülmüştü. Hakkında 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası talep edilen Akpolat savunmasında, "Gözaltına alındığımda kafamda şapka vardı. Operasyon geçirmiştim, saçım kabukluydu, derimde sıkıntı vardı, şapka takmıştım. O şapkanın görüntüleri halen yani yüzlerce normal fotoğrafımız olmasına rağmen o günkü o görüntüyü bilerek kamuoyuna servis ettiler. Tutuklamanın ardından çocuk oyuncağı gibi önce Metris Cezaevi'ne doğru yola çıktık. Sonra bizi Paşakapısı Cezaevi'ne götürdüler. Orada kalmadan gece yarısı bir anda geldiler, gerekçe göstermeden bizi Marmara Kapalı Cezaevi koğuşuna getirip tek kişilik hücreye koydular. Gizlilik kararı olan dosyada soruşturma henüz tamamlanmamışken, savunma dilekçelerime avukatlarım bile ulaşamazken, biz her şeyi medyadan takip eder hale geldik. Başta rüşvetle ve dolandırıcılıkla ilgili iki tane konudan tutuklandım. Onun dışında bugüne kadar ifadem alınmadı. Geçmişte buna benzer suçlamalarla yargılanan insanlar bırakın tutuklanmayı, gözaltına bile alınmazken, bizlere bu muameleler yapıldı. Tabii ki biz onların da bu şekilde gözaltına alınmalarını, tutuklanmalarını doğru bulmuyoruz ama onlara yapılmayan bizlere yapıldı. Biz hepimiz buradayız, cezaevindeyiz. Kimse yargılanmaktan korkmuyor, şahsım da yargılanmaktan korkmuyor. Dolayısıyla buradayım. Her türlü soruya cevap verecek durumdayım ama masumiyet karinesinin korunmaması herkesi yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

"ÖDEME DENGESİZLİĞİ CİDDİ ŞEKİLDE ZARAR VERMEKTEDİR VE O YÜZDEN DE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BORÇLUDUR"

Savunmasında salondaki sanıkların siyasi bir davanın kurbanı olduklarını belirten Akpolat, "Bize yapılan bu haksızlıkları, hukuksuzlukları düşünürken, önce Beşiktaş ilçesinin mali ve teknik konularını bilmemiz gerekiyor. İddianamede Beşiktaş'ta bir sistem kurulduğu belirtiliyor. Özellikle neden sistem deniliyor bilmiyorum. Esnaflardan, iş insanlarından birtakım rüşvet paraları alındığını, buradan bir havuz kurulduğunu ve bu havuzla beraber hem kişisel harcamalarımızı yaptığımız isnat edilen bu iddianamedeki bir sürü konunun temeli haline getirilmiş. Yaklaşık 3 milyon insana temel belediyecilik hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim iş insanlarına, belediyeye hizmet veren müteahhitlere, firmalara ödeyemediğimiz paralar; belediyenin borçlu olmasının temel ve teknik sebebi budur. Bu bir tercih değildir, bu bir zorunluluktur. Bununla ilgili bir önlem alınmadığı için bu ödeme dengesizliği ciddi şekilde zarar vermektedir ve o yüzden de Beşiktaş Belediyesi borçludur. Bu borçlu olmasından kaynaklı da mülk satışı gündeme gelmiştir. Yargıtay kararları açık, anayasa kararları açık. Tek başına tanık beyanları bir şey ifade etmez diyor ama ona rağmen bütün bu iddianame bunların üzerine kuruldu. Dolayısıyla biz Beşiktaş'ta esnaflardan kurulan bir rüşvet havuzu iddiası kuruldu. İddianamede geçen iddia bu. Bu iddiayı kabul etmiyorum. Bizim esnaflarla Beşiktaş'ta kurduğumuz bir ağ var. Savcı bir soruşturma yaptığı sırada, bir başka belediye başkanının soruşturması yapıldığı sırada Beşiktaş'ı anlatıyor. Ben suçsuzluğuma inanıyorum. Ben beraat edeceğim. Bugün edeceğim, yarın edeceğim. Sabırla bekleyeceğim" dedi.

"TEKNE, BENİM BALAYI HEDİYEMDİR"

Savunmasına devam eden sanık Akpolat, "Kamu görevi ifa edenin yüzlerce düşmanı olur. İhaleyi alamaz, size düşman olur. Bu davalar siyasi davalar. İddianamede suçtan kaynaklanan bağımızı değerlendirme kısmında bahsedilen tekne, benim balayı hediyemdir. Savcı bana bunu sorsaydı, söylerdim ne olduğunu zaten. Ben hayatımda üç defa tekneye bindim, en son tatilde. Gitmez olaydım, teknesine gittiğimiz adamın da başına bela olduk. Adamın teknesine el koydular. Şimdi kafamı yastığa koyduğumda ben onu düşünüyorum. Bizim yüzümüzden yatan insanları düşünüyorum. Çocuğunu kaybeden gelinimizi düşünüyorum. Mevcut firmaların araçlarının muayenesiz olduğu, belli bir kısmının yarıya yakınının bozuk olduğu ve bir çekicinin bir aracı bir kepçeye götürdüğü görüntü viral olmuştu Türkiye'de. İşte o temizlik firmasının aracından kaynaklıydı. Kendileri uyarıldı. Arkadaşlarımız kendilerine gerekli uyarıları yaptılar talimatımız doğrultusunda. Yalnız bu eksiklikler giderilemedi. Konuyu yargıya taşıdık. Yani karşılıklı davalar açıldı, konu yargıda da zaten. Dosya istediğinizde görebileceksiniz. Benim suskunluğum, benim bu ülkenin adalet duygusuna olan inancım, kurumları yıpratmama duygum orada da geçerli. O firma bizim temizlik garajımızı kepçelerle yıktı. Gece yarısı, içerisinde bulunan temizlik görevlisi arkadaşlarımızı esir aldılar, içeride alıkoydular. Biz haberdar olduktan sonra emniyet müdürümüzle, kaymakamımızla konuştuk ve gerekli işlemleri yaptık ama bugüne kadar bununla ilgili bir tek cümlede bile bulunmadık, ifade etmedik. Niye? Sayın kaymakamla emniyet müdürü ile oturduk karar verdik, kendimiz de çözdük, konuşmadık" şeklinde konuştu.

"İTİRAFÇILAR YALAN SÖYLEMEKTEDİR, BU ÇÜRÜMENİN İSPATIDIR"

Akpolat, savunmasında kendisinin itirafçı olmasını isteyen kişiler olduğunu belirterek, "Olası bir tutuklama, itirazda bir tahliye durumu oluşursa dışarıdaki insanlar sen itirafçı oldun da çıktın diye düşünecekler. Bir eşin eşinden beklentisi özgürlüğüne kavuşması, bir avukatın müvekkilinden beklentisi dışarıya çıkmasıdır. İtirafçılar yalan söylemektedir, bu çürümenin ispatıdır. Biz ilk günden itibaren henüz soruşturma aşamasında çağrıldığımızda koşa koşa gidecek durumdayken, altı yıldır belediye başkanıyım, ben bir yıldır belediye başkanı değilim. Üç tane dosyam yok benim, üç tane ihalem yok. Yüzlerce ihale var. Ben hepsinin hesabını verecek durumdayım. Dolayısıyla bizi çağırdıklarında koşa koşa makamlara giderek derdimizi anlatırdık. Onlar bize soru sorarlardı. Ne oldu? Bir şafak operasyonuyla ailemizin gözleri önünde, 75 yaşında babamın gözleri önünde Balıkesir'deydim gözaltına alındım ve ilk günden itibaren suçlu muamelesi görüyorum" dedi.

Sanık Akpolat savunmasını sürdürüyor.