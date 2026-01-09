Menü Kapat
 Baran Aksoy

Rıza Akpolat hakkında flaş gelişme! Yolsuzluk soruşturmasından tutuklamaya sevk edildi

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Akpolat, Boğaz'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Akpolat hakkında, 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

DOSYAYA EKLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında ise, Boğaz’daki kaçak yapılarla ilgili rüşvet talep edildiği iddiasıyla Rıza Akpolat dosyaya eklendi.

Rıza Akpolat hakkında flaş gelişme! Yolsuzluk soruşturmasından tutuklamaya sevk edildi

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda şüpheli sıfatıyla işlem yapılan Akpolat, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” dosyası kapsamında da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Rıza Akpolat hakkında flaş gelişme! Yolsuzluk soruşturmasından tutuklamaya sevk edildi

'RÜŞVET' PARASINI İŞ SAHİPLERİNDEN BELEDİYENİN AŞEVİNE BAĞIŞ ADI ALTINDA ALDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Rıza Akpolat hakkında mahkeme tarafından düzenlenen sevk yazısında; "Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ'ın, şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahlinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürülmüştür. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili 500 bin dolar ve Beşiktaş' ta İnari Omakase isimli iş yeri sahibi Aycan Akdağ ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan etmişlerdir. Şüpheli Rıza Akpolat'ın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak rüşvet, irtikap suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ettiği, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden, şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır. Savunması inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin rüşvet alma suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır. Şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazan elde ettiği kişilere baskı yapacağı, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri olduğundan, tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur" ifadelerine yer verildi.

#Gündem
