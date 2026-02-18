Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı! Görenler telefona sarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde dere kenarına düşen oğlağı kurtarmak istedi. Kadın dere yatağına indi fakat kendi imkanlarıyla çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana alındı. Kadının ve oğlağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.