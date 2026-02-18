Dere yatağına düşen oğlağı kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı! Görenler telefona sarıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde dere kenarına düşen oğlağı kurtarmak istedi. Kadın dere yatağına indi fakat kendi imkanlarıyla çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana alındı. Kadının ve oğlağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.