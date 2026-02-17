Kontrolden çıkan pikap sulama kanalına uçtu! Vatandaşlar paniğe kapıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde panik yaşandı! Sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap sulama kanalına uçtu. Edinilen bilgilere göre, Barguzu Caddesi üzerinde seyreden Mitsubishi marka pikap, bilinmeyen sebepten dolayı kontrolden çıktı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.