İstanbul'da 700 yaşında başyapıt olan bir şifa tası

İstanbul Başakşehir'de bulunan 3 binin üzerinde obje, 2 binin üzerinde belge, doküman, kartpostal ve gravür yer alan, koleksiyonda ayrıca 700 yaşında başyapıt olan bir şifa tası olan İstanbul Su Müzesi dikkat çekti. Müzeyi gezen ziyaretçiler hayranlığını gizleyemedi. İstanbul Su Müzesi Kurucu Başkanı Ercan Topçu: "3 binin üzerinde eşya toplandı. Burada sadece Osmanlı dönemi eşyaları yok, erken Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi, Bizans, Selçuklu, Geç Roma dönemine ilişkin neredeyse 2 bin yıllık su ile insan serüvenini görmekteyiz" cümlelerini kullandı. Topçu, müzeyi Sultanahmet'te turistik bir destinasyona taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini ifade etti. Müze, ücretsiz bir şekilde Başakşehir'de ziyaretçilerini bekliyor. Suyun kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma amacını taşıyan İstanbul Su Müzesi, UNESCO Global Network of Water Museums üyesi olarak Türkiye özelinde dünya su mirasının korunmasına katkıda bulunuyor.