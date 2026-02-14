Louvre Müzesi'ne bir darbe daha! Soygun sonrası şimdi de dolandırıcılıkla anılıyor

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, büyük bir soygun ile dünyaya adından söz ettiren Louvre Müzesi'nde bilet dolandırıcılığı şebekesine bağlı olarak 9 kişi hakkında "organize dolandırıcılık", "suç örgütüne katılma" ve "aktif yolsuzluk" gibi pek çok suçtan kovuşturma başlatıldığı ifade edildi.

Savcılık, söz konusu kişilerden 1'inin tutuklandığını, diğer 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Söz konusu şebekenin, Louvre Müzesi'ni 10 milyon avro zarara uğrattığı ve şüphelilerin bu meblağın bir kısmını Fransa'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gayrimenkul yatırımı olarak kullandığı düşünülüyor.

YÜZBİNLERCE AVROYA EL KONULDU

Fransız yargı makamları, şu ana kadar 957 bin avro nakde ve farklı banka hesaplarında 486 bin avroya el koydu.

Polis, 10 Şubat'ta Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Fransız basını, dolandırıcılık ağının 2024 yazında faaliyete geçtiği ve özellikle Çinli ziyaretçileri hedef aldığı bilgisini paylaşmıştı.