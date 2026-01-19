Menü Kapat
Louvre Müzesi'ndeki soygunun en net görüntüsü! Vitrinleri kırarken seyrettiler

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ndeki soyguna ait net görüntüler ortaya çıktı. 7 dakika süren soygunda hırsızların hızlı bir şekilde vitrinleri kırarak hırsızlık yaptığı ve güvenlik görevlilerinin tereddütte kaldığı anlar dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim tarihinde yaşanan soyguna ait yeni görüntüler, Fransız kanalı TF1'deki "Sept a Huit" isimli programda ve devlet televizyonu France TV tarafından yayınlandı.

Louvre Müzesi'ndeki soygunun en net görüntüsü! Vitrinleri kırarken seyrettiler

2 KİŞİ TAŞLAMA MAKİNESİ VE YUMRUKLARLA VİTRİNLERİ KIRDI

Müzenin Apollo Galerisi olarak adlandırılan kısmında gerçekleşen ve 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevherin çalındığı soyguna ait yeni görüntülerde, 2 şüphelinin taşlama makinesi ve yumruklarla vitrinleri kırarak dakikalar içinde mücevherleri topladığı, güvenlik görevlilerinin ise müdahalede tereddüt ettiği görüldü.

Louvre Müzesi'ndeki soygunun en net görüntüsü! Vitrinleri kırarken seyrettiler

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini, bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı.

Louvre Müzesi'ndeki soygunun en net görüntüsü! Vitrinleri kırarken seyrettiler


Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

