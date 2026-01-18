Fransa'da aynı daireye doluşan 50 kişi zemini çökertti! Çok sayıda yaralı var

FRansa'nın başkenti Paris'te dün gece 11'nci bölgesindeki Amelot Sokağı'nda yaklaşık 100 kişinin yaşadığı çok katlı binanın 5'inci katında yer alan dairenin zemini çöktü.

Olay yerine 100 civarında itfaiye görevlisi sevk edilirken,görgü tanıkları olayın 50 kadar kişinin eğlence için dairede bulunduğu sırada gerçekleştiği ifade edildi.

Olayda, biri ağır 20’den fazla kişi yaralandı.