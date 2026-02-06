Louvre soygunu sonrası bir ilk! Hırsızların düşürdüğü elmas taç görüntülendi

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen soygunun yankıları devam ediyor. Müze yönetimi, hırsızlık sırasında zarar gören İmparatoriçe Eugénie’ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Böylece eser, olayın ardından ilk kez görüntülenmiş oldu.

Yetkililer, tacın çalınmaya çalışılırken cam vitrinde açılan dar bir boşluktan çıkarılmak istendiğini ve bu nedenle "ciddi şekilde deforme" olduğunu açıkladı. Ancak yapılan ilk incelemelerde eserin büyük ölçüde korunmuş olduğu ve onarımının mümkün olduğu ifade edildi.

Müze yetkilileri, 19. yüzyıldan kalma tacın aslına uygun biçimde restore edileceğini belirtti. Açıklamaya göre, tacın üzerindeki 8 altın kartaldan biri kaybolurken, 56 zümrüt ve bin 354 elmasın yalnızca 10’u eksik; geri kalan taşların ise yerinde olduğu tespit edildi.

BAŞKENTİN KALBİNDE LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini, bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı.

Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.