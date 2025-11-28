Louvre soygununun faturası turistlere kesildi! Avrupalı olmayan ziyaretçilerin girişine yüzde 45 zam

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen 88 milyon dolarlık soygun sonrası eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Eleştirilerin ardından müze, alt yapısını geliştirme kararı almıştı.

Müzenin güvenliğinin arttırılması, alt yapısının da güçlendirilmesini isteyen müze yönetimi çareyi bilet fiyatlarına zam yapmakta buldu. Müzenin yönetim kurulu, Avrupa dışındaki turistler için giriş ücretlerine yüzde 45 zam yapıldığını belirtti.

Dünyaca ünlü Louvre müzesini gezmek isteyen avrupa Ekonomik Bölgesi (AB, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) dışından gelen turistler, artık kişi başı 32 euro (1572 Türk Lirası) ödeyecek. Avrupalı olan turist grupları ise yeni ücretlendirmeye göre 28 euro ödeme yapacak.

Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, modernizasyon çalışmalarına destek oluşturması amaçlanan giriş ücretlerine her yıl yüzde 10 ila 20 euroluk zam yapılması planlandığı kaydedildi.

Louvre Müzesi, geçtiğimiz yıl çoğunluğu yurtdışından olmak üzere yaklaşık 9 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yağtı. Müze yetkililerinin verdiği bilgilere göre, ziyaretçilerin onda birinden fazlasının ABD'den gelenler, yaklaşık yüzde 6'sı ise Çin'den gelenler oluşturdu.

Müzeyi bir günde ziyaret eden 30 binlik ziyaretçinin büyük bir kısmı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ocak ayında yaptığı bir açıklamada, aşırı kalabalıkla başa çıkmak için yeni bir alana taşınacağını söylediği Mona Lisa tablosunu görmek için müzeye akın ediyor.

LOUVRE'DE 7 DAKİKALIK SOYGUN

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi.

Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.