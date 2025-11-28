Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Louvre soygununun faturası turistlere kesildi! Avrupalı olmayan ziyaretçilerin girişine yüzde 45 zam

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen 7 dakikalık soygun sonrası güvenliğin arttırılacağı ifade edildi. Müze yönetimi, Avrupa dışındaki turistlerin bilet fiyatlarına yüzde 45 oranında zam yaparak modernizasyon maliyetlerini karşılama kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Louvre soygununun faturası turistlere kesildi! Avrupalı olmayan ziyaretçilerin girişine yüzde 45 zam
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 14:40

Fransa'nın başkenti 'te yer alan Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen 88 milyon dolarlık sonrası eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Eleştirilerin ardından müze, alt yapısını geliştirme kararı almıştı.

Müzenin güvenliğinin arttırılması, alt yapısının da güçlendirilmesini isteyen müze yönetimi çareyi bilet fiyatlarına zam yapmakta buldu. Müzenin yönetim kurulu, Avrupa dışındaki turistler için giriş ücretlerine yüzde 45 zam yapıldığını belirtti.

Dünyaca ünlü Louvre müzesini gezmek isteyen avrupa Ekonomik Bölgesi (AB, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) dışından gelen turistler, artık kişi başı 32 euro (1572 Türk Lirası) ödeyecek. Avrupalı olan turist grupları ise yeni ücretlendirmeye göre 28 euro ödeme yapacak.

Louvre soygununun faturası turistlere kesildi! Avrupalı olmayan ziyaretçilerin girişine yüzde 45 zam

Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, modernizasyon çalışmalarına destek oluşturması amaçlanan giriş ücretlerine her yıl yüzde 10 ila 20 euroluk zam yapılması planlandığı kaydedildi.

Louvre Müzesi, geçtiğimiz yıl çoğunluğu yurtdışından olmak üzere yaklaşık 9 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yağtı. Müze yetkililerinin verdiği bilgilere göre, ziyaretçilerin onda birinden fazlasının ABD'den gelenler, yaklaşık yüzde 6'sı ise Çin'den gelenler oluşturdu.

Müzeyi bir günde ziyaret eden 30 binlik ziyaretçinin büyük bir kısmı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ocak ayında yaptığı bir açıklamada, aşırı kalabalıkla başa çıkmak için yeni bir alana taşınacağını söylediği Mona Lisa tablosunu görmek için müzeye akın ediyor.

Louvre soygununun faturası turistlere kesildi! Avrupalı olmayan ziyaretçilerin girişine yüzde 45 zam

LOUVRE'DE 7 DAKİKALIK SOYGUN

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi.

Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Louvre Müzesi soyguncularından biri Youtuber çıktı! Sabıkası da kabarık
Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu
ETİKETLER
#soygun
#güvenlik
#Kültür
#Paris
#Louvre Müzesi
#Bilet Zamlari
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.